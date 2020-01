La famille Crocodile Hunter a sauvé 90 000 animaux

Il y a près de 14 ans, Steve Irwin, le célèbre chasseur de crocodiles, est décédé après avoir été attaqué par une raie pastenague. L’événement a marqué toute une génération de fans d’Irwin et leurs programmes «nature sauvage», cependant, l’esprit du célèbre gardien et conservateur australien est encore plus vivant que jamais.

Il s’avère que maintenant que l’Australie a été affectée par une série de terribles incendies qui semblent provenir de n’importe quel chapitre de l’Apocalypse, La famille d’Irwin a sauvé et soigné plus de 90 000 animaux.

Le fils de Steve, Robert Irwin, a partagé une image via Instagram où nous pouvons voir certaines espèces sauvées avec l’aide de Bindi, sa sœur.

Bindi elle-même, qui a 21 ans, a également fait de même et il a téléchargé des images de son travail en tant que conservationniste, tout comme son père.

Nous avons précédemment publié une note sur un groupe de cyclistes qui ont donné de l’eau à un koala en raison des températures élevées qui ont ravagé l’Australie et qui se sont maintenant retrouvés dans de grands incendies et Les koalas sont les espèces les plus exposées et les plus menacées.

