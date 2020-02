La famille de Pop Smoke à la recherche de réponses après le meurtre

La famille de Pop Smoke veut des réponses.

À la suite de son tragique meurtre mercredi, les proches du rappeur ont sauté dans un avion de New York à Los Angeles après avoir appris qu’il avait été abattu.

Selon TMZ, la famille essaie de comprendre ce qui s’est passé. Ils ne savaient pas que Pop Smoke avait des ennemis à Los Angeles et ne croient pas que quelqu’un l’aurait suivi de New York pour le tuer.

Alors que la police a ouvert une enquête sur le meurtre, les membres de sa famille prennent également des mesures. Ils ont personnellement interrogé des amis et des témoins, qui se trouvaient dans la maison de Hollywood Hills avant le tournage, et ont demandé à voir les images de surveillance. Ils essaient de comprendre ce qui s’est passé et ne s’arrêteront pas tant qu’ils n’auront pas de réponses.

Pop Smoke a été tué par balle lorsque quatre hommes masqués sont entrés dans sa maison louée à Hollywood Hills mercredi matin et ont tiré plusieurs coups de feu, blessant mortellement le rappeur de 20 ans, qui a été transporté par ambulance au Cedars-Sinai Medical Center où il a été prononcé. mort.

Les images de sécurité semblent montrer que le meurtre de Pop Smoke a été un coup ciblé et non un vol comme le suggéraient les premiers rapports.

Pour autant que la famille le sache, Pop était à Los Angeles pour promouvoir sa nouvelle mixtape Meet the Woo 2 et profiter de quelques temps morts avant de lancer une tournée en mars.

Des amis, dont Nicki Minaj, 50 Cent, Snoop Dogg et Quavo, se sont rendus sur les réseaux sociaux pour pleurer sa mort. Lil Tjay a également publié un hommage sincère, «Pop Forever», à son collègue de New York MC.