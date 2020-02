La famille de Pop Smoke tiendra un rassemblement commémoratif privé: rapport

La famille de Pop Smoke tiendrait un rassemblement privé pour se souvenir du défunt rappeur après sa mort tragique lors d’une fusillade la semaine dernière.



Pop Smoke restera dans les mémoires de sa famille lors d’un rassemblement privé à Brooklyn dimanche après sa mort prématurée aux mains de la violence armée, selon des informations. Depuis que le jeune rappeur a été tragiquement tué lors de ce qui était initialement considéré comme un vol à domicile à West Hollywood la semaine dernière, beaucoup ont continué à lui rendre hommage sur les réseaux sociaux. Pop n’avait que 20 ans et la nouvelle tragique a touché beaucoup de monde. TMZ rapporte que la famille de Pop ramènera son corps dans sa ville natale de Brooklyn, et qu’une réunion privée y aura lieu pour donner aux amis proches et à la famille une chance de lui dire au revoir.

Selon le site d’information du tabloïd, une source proche de la famille a révélé que les proches de Pop “s’occupent de certaines affaires formelles finales, mais ramèneront bientôt son corps à New York. Sa famille aurait eu affaire à son étiquette et des avocats à Los Angeles afin de discuter de certaines préoccupations liées à sa musique. Le “service de prière et de deuil” aurait lieu dans une église de Brooklyn, mais ne sera pas son dernier service commémoratif ou son enterrement, qui aura lieu dans un temps futur.

La famille de Pop a été fortement impliquée dans le processus d’enquête sur le meurtre, car on pense maintenant que Pop a été pris pour cible dans la fusillade potentiellement liée à un gang plutôt que simplement pris dans le collimateur d’un vol à main armée. Aucun suspect n’a encore été arrêté.

