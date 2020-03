La famille de Rhylee Gerber se penche sur les soins palliatifs pour son beau-père

Rhylee Gerber de Under Deck espère que son beau-père John Lowrey sortira bientôt de l’hôpital.

Elle a partagé sur Twitter et Instagram que Lowrey avait décidé de ne pas avoir de stimulateur cardiaque et que sa famille envisageait des soins palliatifs. Elle a ajouté que les visites ont été extrêmement limitées en raison du coronavirus également.

Rhylee Gerber | Banque de photos Charles Sykes / Bravo / NBCU via .

Lowrey a été initialement hospitalisé lorsque les médecins ont soupçonné qu’il avait des caillots sanguins dans son cœur. Cependant, après une enquête supplémentaire, les médecins ont appris que Lowrey souffrait d’insuffisance cardiaque congestive et d’anémie. Lowrey, qui souffre également d’un cancer des os de stade 4, a été hospitalisé à la mi-mars.

Gerber a annoncé que son beau-père avait un cancer des os en mai

Gerber a fait l’annonce déchirante en mai 2019 que Lowrey avait un cancer des os métastatique. À l’époque, elle avait prévu de passer l’été à travailler sur un bateau de pêche en Alaska. À la lumière du diagnostic de Lowrey, elle voulait se rapprocher de sa famille qui vit en Floride.

Elle a partagé la nouvelle parce que son ancien employeur était loin de comprendre la situation, prenant également des photos négatives du matelot. Gerber a partagé une capture d’écran de l’échange de texte qu’elle avait eu avec son ancien employeur, qui est devenu plutôt passionné. “La situation de mon beau-père ne peut pas être améliorée”, a-t-elle écrit. “J’ai assumé des obligations financières ainsi que le fardeau de savoir que ce n’est pas facile pour ma mère ou mon beau-père et que cela risque de devenir plus difficile.”

L’ancien patron de Gerber s’en est ensuite pris à elle. “Le temps est écoulé. Merci de nous avoir foutus partout. Heureusement, même à cette date tardive. Votre poste a été facilement comblé », a écrit l’employeur. «Une telle déception, mais nous aurions dû la voir venir. Le stock de rire est la chose folle! Vous[re] devenir plus populaire que vous ne pouvez l’imaginer. Tout le monde vous attend pour devenir une star du porno à ce stade. Espérons que vous ferez mieux que la pêche. ”

La famille a également dû faire face à des frais médicaux en plein essor

Le beau-père de Gerber avait besoin d’un traitement qui, espérait-il, prolongerait sa vie. Le traitement, Provenge allait faire reculer la famille de 22 000 $ par traitement et Lowrey avait besoin de trois traitements. Gerber a lancé un GoFundMe pour aider sa famille à couvrir les frais.

Rhylee Gerber | Photo gracieuseté de Rhylee Gerber

Heureusement, le fabricant de médicaments a vu la collecte de fonds de Gerber et a pu travailler avec la famille pour réduire les coûts. Sa mère, Judy a écrit un message de gratitude sur le GoFundMe. «Nous nous sentons très chanceuses, bénies et chanceuses d’avoir deux merveilleuses filles qui nous ont contactés dans le cadre du programme Gofund me pour nous aider», a écrit Judy. “Et nous sommes reconnaissants que la société pharmaceutique ait pu nous contacter et donner à John le traitement dont il a besoin.”

Gerber a de nouveau été confronté à des coûts supplémentaires. Lorsque Lowrey a récemment été hospitalisée, elle dépensait des centaines de dollars pour s’assurer que son beau-père avait le bon équipement médical à la maison et entretenait la propriété pendant que sa mère était à côté de son beau-père. En conséquence, elle a vendu aux enchères sa magnifique robe verte BCBG, qu’elle portait sur Watch What Happens Live avec Andy Cohen. Elle a vendu la robe sur eBay et se prépare maintenant à ce que son beau-père bien-aimé rentre bientôt à la maison.