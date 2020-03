La famille d’Irina Baeva se rend au Mexique pour rencontrer Gabriel Soto

Les parents d’Irina Baeva se rendent au Mexique pour rencontrer Gabriel Soto | Instagram

Apparemment, les choses entre Irina Baeva et Gabriel Soto prennent plus de formalité au point que la famille de l’actrice russe a déjà voyagé au Mexique pour rencontrer l’acteur, disent-ils

Il est apparu qu’une grande partie de la famille de l’actrice s’est rendue de Russie au Mexique pour lui rendre visite et Gabriel SotoApparemment, son séjour sera de quelques jours sur la terre aztèque.

Ce qui précède a été connu après la Irina Baeva Il l’a révélé à travers une interview dans laquelle il a indiqué que sa famille visitait la ville et qu’elle avait déjà vécu avec l’acteur.

Cela peut vous intéresser Irina Baeva répond si elle regrette sa relation avec Gabriel Soto

L’histrionique a révélé plus de détails dans lesquels il a laissé entendre qu’il était heureux après que sa sœur, son beau-frère et ses neveux soient arrivés dans la ville, il a également déclaré à la presse qu’il avait installé sa sœur et sa famille dans sa maison avec Gabriel Soto.

Suivez-nous sur Google Actualités et cliquez sur notre étoile

D’un autre côté, il a souligné que le seul inconvénient entre sa famille et Gabriel c’est la langue qui leur a empêché de communiquer efficacement

Nous sommes allés à l’aéroport pour eux et nous les avons ramenés à la maison et tout était super bien, bien qu’ils aient évidemment une barrière linguistique car ma famille ne parle pas espagnol et Gabriel ne parle évidemment pas russe donc entre les gestes et les traductions ils sont à moitié compris et à moitié non, mais nous sommes très heureux », a déclaré le Russe.

Suivez-nous sur notre Facebook et obtenez plus de Show!

Apparemment, la famille des deux acteurs Ils deviennent de plus en plus impliqués et cela pourrait jeter les bases pour que le couple passe à l’étape suivante.

Vous pouvez également lire le père de Gabriel Soto blâme Irina Baeva pour les changements que son fils a eu

Quant à la famille des Gabriel, ceux-ci ont exterminé tout leur soutien à l’actrice, ce qui a été confirmé en étant présent à une conférence qui avait donné ces derniers jours offerte par la même actrice, avec son discours de remontrances “Up Eva“dans laquelle elle parle de” préjugés de genre “, de cyberintimidation et d’autres problèmes avec lesquels elle se sent très identifiée en raison des mauvaises expériences qu’elle a vécues autour de sa relation avec l’acteur.

.