La famille Duggar demande à tout le monde de «faire confiance et d’espérer en Dieu» pendant le coronavirus

La pandémie mondiale de coronavirus (COVID-19) atteint maintenant partout aux États-Unis, et les gens du monde entier font leur part pour «aplanir la courbe» et arrêter la propagation du virus. Alors que les gens de tous les jours sont touchés, des stars de la réalité bien connues partagent également l’impact du virus sur leur vie. Et certains des Duggars en ont parlé plus que d’autres.

Bien que la famille Duggar publie généralement des mises à jour sur son Instagram, il semble qu’elle ait un message spécial sur le coronavirus sur Facebook. Au cours de cette période difficile et incertaine, la famille a demandé à ses disciples de placer leur «confiance et leur espérance en Dieu» pour que tout se passe bien. Voici ce qu’ils ont posté.

Jill Duggar a déjà publié un article sur la peur des coronavirus

Alors que les Américains se préparent à une quarantaine potentielle et à l’isolement social, beaucoup ont pris les étagères pour faire le plein de papier toilette. Et Jill Duggar était également impliquée dans une situation difficile avec du papier toilette. Elle a profité de son histoire Instagram et du blog personnel de la famille Dillard pour partager son expérience presque à court de marchandise précieuse pendant ces moments difficiles. Alors qu’elle ne paniquait pas et ne s’approvisionnait pas comme les autres, elle a documenté son aventure avec ses fils alors qu’elle allait en magasin pour essayer de le trouver.

«Ainsi, au milieu de la pandémie, nous n’avons presque plus de papier toilette. Le seul élément pour lequel les gens deviennent fous », a expliqué Jill sur son histoire Instagram le 16 mars 2020.

Beaucoup de disciples de Jill ont également été choqués par sa nature cool, calme et recueillie.

«Je suis honnêtement impressionnée par Jill, elle était très calme et rationnelle», a écrit un utilisateur de Reddit. “Je ne sais pas trop à quoi je m’attendais, mais elle semble tellement normale de nos jours, et elle semble intéressée par les événements” mondains “.”

Lauren Duggar partage également des recettes pendant cette période

La femme de Josiah Duggar, Lauren, a une approche plus légère de la peur des coronavirus. Elle a consulté son histoire Instagram pour partager l’une de ses recettes préférées sans gluten, car elle cuisine plus que d’habitude maintenant qu’elle est coincée à l’intérieur.

«Beaucoup d’entre vous sont probablement enfermés à la maison à cause du coronavirus. Même chose ici », a-t-elle dit à ses abonnés Instagram via son histoire. “Je pensais que je ferais, comme, une simulation de” cuisine “sur ce que je mange depuis que je suis sans gluten.”

Malheureusement, ses followers n’aimaient pas autant son post que Jill. Beaucoup sur Reddit pensaient que Lauren et Josiah avaient l’air de «jouer à la maison» en raison de leur jeunesse et de leur naïveté. Et d’autres se demandaient pourquoi Lauren serait à la fois avec le poste, car le repas ne semblait pas particulièrement bien préparé ou appétissant.

La famille Duggar dans son ensemble a contacté ses disciples via Facebook

Jim Bob Duggar, au centre, et son épouse, Michelle Duggar, s’arrêtent lors de leur «Values ​​Bus Tour» | Matt McClain / The Washington Post via .

Maintenant, Jim Bob et Michelle se tournent vers les médias sociaux pour partager leurs sentiments sur le virus. Le 15 mars, ils ont fait une annonce sur Instagram suggérant que leurs disciples prient et font confiance au plus grand plan de Dieu.

«Nous savons que cette situation de coronavirus est sans précédent. Au-delà de la menace pour la santé, il y a tellement d’impacts économiques et sociétaux inconnus que ce virus fait dans le monde entier », indique le message. «La seule chose que nous savons, c’est que même dans les jours les plus sombres et dans les moments les plus difficiles, nous pouvons placer notre confiance et notre espérance en Dieu. Prions tous les uns pour les autres, pour nos dirigeants, pour nos professionnels de la santé, et surtout pour nos personnes âgées. …. ”

Nous savons que les Duggars sont ultra-religieux, donc ce type de poste pendant une pandémie est à prévoir. Il semble que leurs abonnés aient également aimé le post. Beaucoup ont indiqué qu’ils prieraient avec les Duggars et espéraient que le virus disparaîtrait plus tôt que tard.

Découvrez la feuille de triche de Showbiz sur Facebook!