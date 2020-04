La famille est l’institution de sécurité sociale la plus importante du pays

Mexico.- Le président Andrés Manuel López Obrador a assuré que son gouvernement était prêt à faire face à la pandémie de Covid-19 au pire moment, avec des hôpitaux, des lits et des ventilateurs.

«Nous nous consacrons à plein temps, c’est la priorité du gouvernement en ce moment. Préparez-vous afin que nous ne manquions pas de lits, de ventilateurs et que nous puissions soigner les personnes gravement infectées. »

Il a réitéré l’appel aux citoyens: “Nous nous réunissons en famille, nous recherchons cette protection, nous continuons à bénéficier de cette protection. La famille moderne est l’institution de sécurité sociale la plus importante du pays. C’est une caractéristique qui ne se rencontre pas dans tous les pays ».

Cette épidémie n’est pas guérie dans les hôpitaux, sans soins à domicile, avec nos familles, a-t-il dit.

Lors de la conférence de presse au Palais national, il a déclaré que dans le secteur de la santé, ils avaient déjà des projections de ce qui était nécessaire, “nous nous en sortons bien dans ce but”.

Il a déclaré que la maîtrise de l’épidémie est entre les mains de spécialistes du secteur de la santé et que chacun doit participer pour maintenir l’isolement volontaire afin de ne pas propager la contagion, encore moins de l’attraper.

Il a reproché à la presse jaune de ses adversaires, qui ne savent que combien sont morts.

“Ils veulent que nous disions combien de morts il y aura, car ils sont dominés par la haine. Cela me fait réfléchir et il est possible de dire que nous vivons également en saison des vautours. Espérons que cette attitude change et que peu nous importe ce que font les autres pays ».

Il a fait valoir que le Mexique subit une transformation et est unique. Parce que le pays vit une réalité différente de celle qui vivait dans la corruption car maintenant ce sont les scientifiques qui sont chargés de maintenir une stratégie médicale et de contrôler la pandémie. C’est la meilleure équipe que les Mexicains aient: Deux prix scientifiques nationaux et des spécialistes de premier ordre, des chercheurs émérites.

Il a annoncé que pour garantir qu’au Mexique, il existe déjà une structure hospitalière suffisante, des lits et un équipement respiratoire suffisants qui sont nécessaires en cas d’urgence sanitaire: «Je suis allé hier à Tlaxiaco, à la Mixteca; hier, nous avons commencé les soins aux patients atteints de coronavirus dans 80 hôpitaux adaptés de l’IMSS Bienestar et demain et le lendemain je visiterai les hôpitaux. Les citoyens en seront rapidement informés. »

«Il y a suffisamment d’alcool pour désinfecter et l’utiliser comme gel. Nous avons décidé lors de la réunion du cabinet de sécurité, parce que nous n’étions pas autosuffisants dans la production d’alcool “, a-t-il déclaré.

Cela correspondait à assister au Ministère de l’Agriculture et donc ce qui est nécessaire est réalisé parce qu’il y a une pénurie mondiale d’équipements et de médicaments, mais déjà au Mexique il y en a un nombre important, et dont des progrès dans maîtrise de l’épidémie, at-il proposé.

Le président a déclaré qu’il n’était nullement confiant, a répété à maintes reprises que le gouvernement était prêt et qu’il avait suffisamment d’équipement pour faire face à ce qui pourrait arriver, entièrement blindé, et que les résultats de tous ces efforts seraient visibles, a-t-il déclaré. .

ebv