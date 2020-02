La famille et les amis de Christofer (“L’île des tentations”) parlent pour la première fois: “Ils l’écrasent”

Dimanche 2 février, ‘Viva la vida’, l’espace Telecinco dirigé par Emma García le week-end après-midi, a publié un rapport sur la façon dont Christofer Guzmán vit le tumulte social après sa participation à ‘L’île des tentations’ ‘, où le jeune homme a découvert que son partenaire Fani Carbajo, était infidèle, aux yeux de millions de téléspectateurs. Dans ce rapport de recherche, différentes personnes de son cercle proche ont fait plusieurs commentaires à ce sujet.

Christofer dans «L’île des tentations»

Allan, le frère du participant, a expliqué lors d’une conversation téléphonique que sa famille est très consciente de ce qui s’est passé dans l’émission de télévision: “Ma mère la regarde, ma famille la regarde. Je ne sais pas comment ma mère fera face à sa belle-fille après avoir trompé mon frère” . “Un canular est un canular et malheureusement c’est un canular public, ce qui fait le plus mal”, a-t-il déploré.. Le programme où cinq couples testent leur relation amoureuse a ouvert la boîte de Pandore et découvert une autre infidélité présumée, cette fois, en Espagne. Le protagoniste, un ami du couple, a déclaré dans “Save me” avoir eu des relations intimes avec Estefania avant l’enregistrement du format diffusé par Cuatro et Telecinco. Le jeune homme a dit qu’ils avaient “un gâchis”, qu’ils étaient “à la maison” et a répondu par l’affirmative à la question de la collaboratrice Kiko Hernández sur la question de savoir s’ils étaient arrivés “jusqu’au bout”.

Harcelé à son travail

L’un des serveurs du restaurant où travaille Christofer a déclaré avoir été témoin du harcèlement subi par le participant: “Ils écrasent une personne. Et la vérité est qu’elle est affectée”. La preuve en est que le Chilien est actuellement en vacances en raison des occasions répétées où les gens crient le déjà célèbre “Estefanía!” en sa présence “Les gens rient du mal des autres”, poursuit le serveur.

“Les gens l’ont pris pour une blague”

Luca, un ami de Christofer, a dit qu’ils s’étaient rencontrés quand ils étaient petits dans la ville de San Martín de Valdeiglesias. Il le définit comme un garçon calme, respectueux et cohérent: “Il peut sembler idiot à certains égards, mais quand quelqu’un aime vraiment, c’est ce que c’est.” “Ils ont pris ça pour une blague. Si quelqu’un avait la même chose qui lui arrivait, il n’aimerait pas que les autres se moquent”dit-il. En ce moment, les retrouvailles attendues qu’Estefania et Christofer joueront mardi prochain à partir de 22h40 à Cuatro.

