La famille Mac Miller annonce l’édition de luxe de «Circles»

Une version de luxe du sixième et dernier album studio de Mac Miller, Circles, est prévue ce mois-ci.

L’édition de luxe contient deux nouvelles chansons, «Right» et «Floating», et sera disponible sur CD ce vendredi 6 mars avant d’arriver aux services de streaming le 20 mars. Une édition vinyle de l’album de luxe suivra le 17 avril.

Circles est sorti numériquement le 17 janvier et était l’album le plus pré-ajouté de l’histoire d’Apple Music. Il a fait ses débuts au n ° 3 du Billboard 200 avec 164 000 unités d’album équivalentes, marquant le sixième début consécutif de Miller dans le top 5 du palmarès.

L’album de 12 pistes, qui présente le chant de Miller en plus du rap, sert de compagnon à Swimming nominé aux Grammy Awards 2018 et a été complété avec l’aide du producteur Jon Brion, avec qui Miller a travaillé sur Swimming et avait travaillé ensemble sur Circles au moment de sa mort en septembre 2018.

Après mûre réflexion, la famille Miller a finalement décidé de publier le projet posthume. «C’est un processus compliqué qui n’a pas de bonne réponse. Pas de chemin clair. Nous savons simplement qu’il était important pour Malcolm que le monde l’entende », a déclaré sa famille dans un communiqué.

Les cercles ont reçu des critiques positives de points de vente tels que Pitchfork, NPR et Rolling Stone, qui l’ont qualifié de «coda adaptée à sa carrière».