La famille qui espionne ensemble … / Film

Natasha Romanoff s’est sacrifiée dans Avengers: Fin de partie pour ramener tous ceux que Thanos a pris dans Avengers: Infinity War. Mais il y a plus dans l’histoire de l’ancien agent du SHIELD entre les événements de Captain America: guerre civile et la méchanceté de Thanos, et nous la verrons se dérouler dans Black Widow. Natasha retrouve la famille de fortune mortelle qu’elle avait avant de tomber avec The Avengers, et il y a probablement une trahison et un danger dans son avenir (ou plutôt son passé). Regardez le spot du Black Widow Super Bowl pour en savoir plus.

Black Widow Super Bowl Spot

Scarlett Johansson reprend son rôle titulaire en tant qu’assassin mortel devenu super-héros, et elle est rejointe par Florence Pugh comme sa «sœur» Yelena, David Harbour comme Alexei Shostakov, alias The Red Guardian, et Rachel Weisz comme Melina. Est-ce que quelqu’un dans sa famille se déguise également en méchante connue sous le nom de Taskmaster? C’est très probable, mais la question de savoir qui cela pourrait être est un mystère.

Nous ne savons pas si d’autres personnages de Marvel Cinematic Universe feront une apparition ou non. Il y a eu des grondements de Hawkeye, peut-être dans un flashback qui nous montre enfin ce qui s’est passé à Budapest il y a toutes ces années. Un personnage MCU que nous avons déjà vu dans la bande-annonce est le général Thaddeus E. “Thunderbolt” Ross (joué par un vieillard William Hurt), mais il pourrait y en avoir plus compte tenu du moment de cette histoire.

Black Widow est réalisé par Cate Shortland et produit par Kevin Feige. Il lancera la quatrième phase de l’univers cinématographique Marvel et pourrait contenir de nouveaux détails qui aideront à tracer la voie des futurs films de la franchise interconnectée de films de bandes dessinées.

Dans le thriller d’espionnage bourré d’action des Marvel Studios «Black Widow», Natasha Romanoff, alias Black Widow, confronte les parties les plus sombres de son registre lorsqu’une conspiration dangereuse ayant des liens avec son passé survient. Poursuivie par une force qui ne recule devant rien pour la faire tomber, Natasha doit faire face à son histoire d’espionne et aux relations rompues laissées dans son sillage bien avant de devenir vengeance.

Black Widow sort en salles 1 mai 2020.

