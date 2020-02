La famille s’agrandit! Greeicy Rendón et Mike Bahía annoncent leur adoption

Après 8 ans de relation, les chanteurs ont décidé de renforcer leur amour et ont adopté un nouveau membre de la famille.

Greeicy Rendón et Mike Bay Ils sont, sans aucun doute, l’un des couples les plus stables du monde de la musique urbaine: ils sont ensemble depuis plus de huit ans et montrent toujours combien ils s’aiment.

Bien qu’elles ne soient pas mariées, cette paire de tortues a montré à quel point elles sont importées et même leurs projections, car elles ont dit rêver d’une maison sur la plage et ont même parlé d’hommes pour leurs enfants.

Récemment, ils ont fait face à une vague de rumeurs d’une séparation présumée mais, maintenant que tout est clair, une image est apparue sur les réseaux qui montre le nouveau membre de la famille: Matata.

Et oui, c’est un beau petit cochon avec lequel Greeicy posé. L’image a été publiée par un fan club qui détaille dans la légende: “le nouveau membre de la famille”.

Greeicy Elle s’est toujours déclarée amoureuse des animaux et a donc de nombreux animaux de compagnie, dont plusieurs chiens, chats, poulets, un autre cochon et même une vache. Rien de traditionnel fille!

