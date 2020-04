– La femme de Joy Huerta révèle à quoi ressemblait leur vie avant d’être maman

Votre navigateur ne prend pas en charge les iframes.

Le nom de Diana Atri Il n’était pas aussi bien connu il y a quelques mois, cependant, quand il a été révélé qu’il était le partenaire du chanteur Joy Huerta, a commencé à gagner des followers sur les réseaux sociaux.

Et bien qu’il ne dispose que de 17 publications sur son compte Instagram, chacun accumule des milliers de likes de ses fans et de sa femme.

Un exemple est l’image qu’il a récemment partagée, où ils apparaissent tous les deux à l’intérieur d’un ascenseur, apparemment avant d’avoir sa fille Noé.

“#WeWas2Nadamas, nous avons dormi à 4h du matin, nous ne nous sommes pas arrêtés à 4h du matin”, a écrit Diana avec l’instantané, révélant à quoi ressemblait leur vie avant d’être maman.

Ce message ajoute près de 50 000 likes et des dizaines de commentaires, y compris celui de son célèbre partenaire, qui a répondu avec le message “Damn time change”.

La photo, dans laquelle le couple a l’air magnifique, contraste avec une autre image que Joy a publiée sur son compte Instagram, montrant un peu de son look actuellement.

“Je pense très sérieusement à porter mon regard de quarantaine au premier plan mondial lors de la prochaine tournée”, a écrit le chanteur de 33 ans à côté de la carte postale, qui en quelques heures a dépassé les 120 000 “j’aime ça”.

Et bien que dans cet article, l’artiste soit présentée sans maquillage, la réponse de ses fans a été très bonne, car la plupart ont souligné sa beauté naturelle, soulignant qu’elle est belle à l’intérieur comme à l’extérieur.

Il convient de noter que ce n’est pas la première fois que Diana partage une photo avec son partenaire, et même la première image qui apparaît sur son compte Instagram est celle dans laquelle les deux posent devant un miroir.

“Je t’aime de toute ma vie, mon amour @joynadamas”, a écrit Atri avec le cliché publié le 14 février, comme un bel hommage à l’amour qui existe entre eux.

De même, le chanteur et sa femme ont montré à quel point leur fille a grandi, et bien qu’ils prennent grand soin de son identité et ne montrent pas son visage, ils utilisent les réseaux sociaux pour partager des photos de Noah.

L’une des publications les plus tendres est celle dans laquelle la petite fille apparaît avec Joy en l’écoutant jouer de la guitare.

“La bonne chose est que chaque jour nous avons une sérénade privée”, a écrit Diana à côté de la carte postale, générant des milliers de likes.

Et bien que l’arrivée de Noah ait définitivement changé la vie de ce joli couple, la vérité est qu’ils sont plus heureux que jamais et cela se voit constamment sur les réseaux.

