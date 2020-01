La femme de Kobe Bryant envoie un message déchirant sur les réseaux

La femme de Kobe Bryant envoie un message déchirant | Instagram

Épouse de Kobe Bryant, Vanessa Bryant a partagé un message émotionnel dans ses réseaux après le malheur qui entoure sa famille après la perte de son mari et de sa fille Gigi 13 ans dans l’incident d’avion à Calabasas, en Californie.

Après l’événement fatal du matin de dimanche dernier après l’effondrement de l’avion dans lequel ils voyageaient Kobe Bryant et sa fille Gigi 13 ans, mari et fille respectivement de Vanessa Bryant, d’origine mexicaine.

Pendant les moments difficiles auxquels la famille Kobe Bryant après la défaite, la veuve du basketteur aujourd’hui.

Je souhaite juste pouvoir les étreindre, les embrasser et les bénir “: la femme de Kobe Bryant publie un message émotionnel sur leurs réseaux

La mère de Gigi Une adolescente de 13 ans qui a perdu la vie dans l’accident a remercié les échantillons d’amour et de soutien qu’elle et ses trois filles ont reçus.

Merci de partager votre joie, votre douleur et votre soutien avec nous. Nous vous demandons de nous accorder le respect et la confidentialité dont nous aurons besoin pour naviguer dans cette nouvelle réalité “, lit le post de Vanessa Bryant.

Nous sommes complètement dévastés par la perte soudaine de mon mari bien-aimé, Kobe, l’incroyable père de nos filles; et ma belle et douce Gianna, une fille aimante, réfléchie et merveilleuse “, a déclaré Vanessa Bryant mercredi après-midi sur Instagram.

Il convient de mentionner que la femme de la star de la NBA Il a réagi publiquement à l’accident qui a choqué les États-Unis et les amateurs de sport du monde entier.

Mes filles et moi tenons à remercier les millions de personnes qui ont manifesté leur soutien et leur amour durant cet horrible moment. Merci pour toutes les prières. Nous en avons vraiment besoin “, a-t-il ajouté dans son message.

Nous sommes également dévastés par les familles qui ont perdu leurs proches dimanche, et nous partageons intimement leur douleur. Il n’y a pas assez de mots pour décrire notre douleur en ce moment. “

Dans la matinée de mardi dernier, les autorités de la Special Response Team ont retrouvé le cadavre du joueur vedette du Lakers 41 et sa fille, ainsi que celle des passagers voyageant avec eux dans l’avion, qui s’est effondré dans une zone de Calabasas, en Californie, dans le comté de Los Angeles.

Il a également été signalé que, bien que les enquêtes soient en cours, les causes de l’accident n’ont pas encore été confirmées, le avion Il ne portait pas de boîte noire car “ce n’était pas une obligation”.

Le message de la partie suivante décrit le processus difficile auquel Vanessa Bryant, mais souligne également que, dans le malheur, il y a quelque chose dans lequel il trouve du réconfort.

Il n’y a pas assez de mots pour décrire notre douleur en ce moment. Cela me réconforte de savoir que Kobe et Gigi savaient qu’elles étaient si aimées “, poursuit le message.

C’étaient de belles bénédictions pour nous, qui les ont emportés trop tôt. Je ne sais pas ce que seront nos vies après aujourd’hui, et il est impossible d’imaginer la vie sans elles. Mais nous nous réveillons chaque jour en essayant de continuer, parce que Kobe et notre bébé, Gigi, brillent sur nous pour éclairer le chemin. Notre amour pour eux est sans fin, et cela signifie incommensurable. Je souhaite juste pouvoir les étreindre, les embrasser et les bénir. “

Il convient de mentionner que le basketteur Kobe et Vanessa ils ont rejoint leur vie quand elle avait 18 ans, ils étaient mariés depuis 19 ans et en avril ils auraient fêté leurs 20 ans de mariage.

