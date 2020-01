La femme de Kobe Bryant l’a rencontré à 17 ans et était toujours à ses côtés

Avant la tragique nouvelle de la mort de Kobe Bryant et de sa fille dimanche dernier, le 26 janvier, des milliers d’adeptes et de célébrités sont venus apporter tout leur soutien, leur amour et leurs condoléances à leur famille, en particulier Vanessa, sa belle épouse. .

Vanessa Bryant, une fille californienne de parents mexicains, n’avait que 17 ans lorsqu’elle a rencontré Kobe, l’une des légendes du basket-ball les plus importantes. Dès le jour de leur rencontre, Kobe est tombé amoureux au premier regard en la voyant quitter un studio d’enregistrement.

Kobe était là pour enregistrer un single pour son premier album musical, et bien qu’il ne soit jamais apparu, il est infiniment reconnaissant de l’avoir fait, car c’est là qu’il l’a rencontrée.

De son côté, Vanessa a commencé une carrière de mannequin et de danseuse alors il enregistrait un clip pour la chanson «The Eastsidaz [G’d Up].

À cette époque, ils ont échangé leurs numéros de téléphone et ont commencé à se connaître davantage. Le lien était si authentique qu’ils devinrent inséparables. En 2001, un an après la remise des diplômes de Vanessa, le couple s’est marié dans l’église catholique de Saint Edwards en Californie, même si cela n’a pas été complètement accepté par la famille de Kobe pour ne pas avoir été “coloré”, faisant le 18 avril Cette année a été le plus beau jour de leur vie.

“Kobe m’a dit qu’il m’aimait trop.” – Vanessa a commenté dans une interview.

Kobe a renoncé à son rêve d’être chanteur et a poursuivi celui qui le passionnait le plus, celui du basket-ball; devenir l’un des meilleurs joueurs du sport, ce qui l’a amené à faire partie de l’équipe des Lakers.

Partageons nos meilleurs voeux et prières pour toute votre famille.

