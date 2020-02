La femme de papa Yankee lui a donné un cadeau d’anniversaire et Natti Natasha a réagi

Le “Big Boss” a été félicité par beaucoup de ses fans et amis mais, sans aucun doute, sa femme lui a fait le meilleur cadeau.

4 février 2020

Le 3 février est, sans aucun doute, une date très importante pour le reggaeton et la musique urbaine: c’est quand Big Boss, Papa Yankee, Célébrez son anniversaire.

Actuellement, beaucoup définissent Papa Yankee En tant que père de ce genre, c’est pourquoi il est prévu que la célébration de sa date de naissance, il reçoit des millions de félicitations de fans et d’artistes qui l’admirent beaucoup.

Parmi toute l’agitation et les expressions d’affection, le chanteur qui a révolutionné le monde depuis qu’il a prévalu avec “La Gasolina” a reçu le meilleur cadeau de sa femme Mireddys González, qui lui a fait une sincère déclaration d’amour sur son compte Instagram:

«Aujourd’hui, je CÉLÈBRE ta vie mon amour. Vous aimer est une raison suffisante pour célébrer, mais votre anniversaire me fait encore plus célébrer. Vous méritez tant de bonnes choses mais le plus que je souhaite, c’est que vous ayez tout le bonheur que vous m’avez donné. BON ANNIVERSAIRE MON AMOUR. Chaque être vivant se réunit une fois par an et ils le célèbrent, mais, quelqu’un d’aussi spécial que vous n’arrive qu’une seule fois dans la vie. Heureux 4 tant que DIEU me le permet …….. Je célébrerai toujours JE T’AIME “

Les mots ont été applaudis par diverses personnalités de la musique urbaine, dont le chanteur Natti Natasha, avec qui ils ont plusieurs fois lié émotionnellement Papa Yankee Mais elle prouve qu’ils sont amis.

Le mariage de Papa Yankee et Mireddys Il a près de 20 ans et ensemble ils ont trois enfants. Un exemple de persévérance et de travail d’équipe!

