La femme de Tyson Apostol a essayé de chercher des idoles lors de la visite des proches

Au cours des deux premières saisons, Tyson Apostol a joué, il a été éliminé avant la visite de ses proches et n’a reçu aucune visite pendant Blood vs. Water car il a rivalisé avec sa petite amie d’alors, Rachel Fougler. Par conséquent, c’était un rêve devenu réalité lorsque sa femme et sa fille, Bergen, se sont précipitées pour l’accueillir dans Survivor 40: Winners at War Episode 10.

Selon Rachel, elle a également tenté d’aider Tyson à trouver une idole d’immunité cachée pendant que tout le monde explorait l’île.

Rachel Foulger et Tyson Apostol | Tibrina Hobson

Tyson Apostol et Rachel Foulger sur «Survivor: Blood vs. Water»

En 2013, la double joueuse de retour Tyson Apostol et sa petite amie de l’époque Rachel Fougler ont participé à Survivor: Blood vs. Water (saison 27) dans des tribus distinctes. Une fois que la tribu de Rachel a perdu son deuxième défi d’immunité, les hommes l’ont ciblée, espérant que Tyson prendrait sa place sur Redemption Island.

Cependant, il a choisi de rester dans le match, et Rachel a été officiellement éliminée après avoir perdu le duel pour rentrer. Son élimination précoce a inspiré Tyson à devenir un acteur extrêmement stratégique avec une alliance étroite avec Monica Culpepper et Gervase Peterson.

De plus, il a trouvé deux idoles d’immunité cachées et a remporté les deux derniers défis d’immunité individuelle. Tyson a gardé le contrôle du jeu la plupart du temps, même face à une alliance minoritaire qui les a forcés à se jeter sur les rochers.

Le cycliste, aux côtés de ses deux principaux alliés, s’est rendu au Conseil tribal final, et son solide gameplay stratégique et physique lui a valu presque à l’unanimité le titre de survivant unique.

Tyson Apostol et Rachel Foulger après «Survivor»

En janvier 2015, le couple basé en Utah est apparu sur le Wedding Boot Camp de WeTV: Reality Stars 2. Au cours de la finale, Tyson a proposé à sa petite amie de près de sept ans, et les deux se sont mariés lors d’une cérémonie privée en février 2015, dirigée par Survivor co- star, Stephen Fishbach.

Le natif de l’Utah a également commencé le podcast The Spyson Hour aux côtés de Wedding Boot Camp, et la star de The Hills, Spencer Pratt, avec Rob Cesternino de Rob Has a Podcast modéré.

Tyson héberge également le podcast News AF avec ce dernier. De plus, le couple a accueilli deux enfants dans le monde, Bergan (4) et Marlowe (1). En 2018, Tyson a participé à un tournoi de poker de célébrités aux côtés des stars de Survivor, Boston Rob Mariano, Kim Spradlin-Wolfe et Jeremy Collins en 2018.

Deux ans plus tard, il est revenu à Survivor, avec ses amis du poker, pour que Winners at War s’affronte contre eux et d’autres anciens champions pour un prix historique de 2 millions de dollars.

Rachel Foulger a tenté de rechercher des idoles lors de la visite de ses proches

Après que sa tribu l’ait envoyé au bord de l’extinction lors de leur deuxième conseil tribal, il a réussi à vendre un avantage à un joueur du jeu et a gagné un jeton de feu. Tyson a immédiatement encaissé un énorme pot de beurre d’arachide en morceaux.

Puis, il a trouvé un autre jeton éparpillé sur l’île et l’a utilisé pour un avantage dans le défi de rentrée. Le quadruple joueur a remporté le duel et est revenu au jeu et est apparemment resté hors du radar de tout le monde.

Lors de l’épisode 10, Jeff Probst a surpris les candidats et les téléspectateurs en faisant ressortir toute leur famille lors de la visite de leurs proches. Rachel, avec leur fille aînée Bergen, est venue le voir, a apprécié un bon repas et a joué dans le sable.

Selon la mère de deux enfants, ils ont également tenté de trouver des idoles d’immunité cachées. Dans un commentaire Instagram, un fan a noté que la famille aurait dû “chercher une idole alors que personne n’y prêtait attention”. Rachel a répondu au suiveur et a affirmé qu’elle l’avait fait mais n’a rien trouvé.

S’ils avaient localisé l’idole, cela aurait sauvé Tyson car la tribu l’a de nouveau envoyé à Edge cette nuit-là. Regardez Survivor 40: Winners at War les mercredis à 20 h EST sur CBS.