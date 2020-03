‘La femme pionnière’ Ree Drummond envoie à Andy Cohen un doux message après le diagnostic du coronavirus

Andy Cohen a pris tous ses fans au dépourvu quand il a annoncé qu’il avait été diagnostiqué avec le coronavirus. La personnalité de Bravo venait de confirmer qu’il allait recommencer la production de Watch What Happens Live mais cette fois à partir de son domicile. Après avoir dit qu’il avait COVID-19, les plans pour le retour de l’émission de fin de soirée ont été abandonnés. Les célébrités ont réagi à sa publication sur Instagram et lui ont envoyé une vague de soutien et de meilleurs vœux.

Les célébrités réagissent aux nouvelles

Cohen a de nombreuses stars invitées dans son émission Bravo et il est bien connu dans les médias. Le message de Ree Drummond, la star de The Pioneer Woman, est vraiment apparu. Elle a consacré un court et doux message à la personnalité de la télévision.

«Oh mon Dieu, prends soin de toi, Andy», a écrit la star de Food Network.

Michelle Pfeiffer: “Veuillez prendre soin de vous.”

Bob Saget: “Sois bien cher Andy.”

Jessica Alba: “Sentez-vous mieux, nous vous envoyons l’amour.”

Jenna Fischer: «Je t’aime mon amie de St. Louis. Prends soin de toi.”

Giuliana Rancic: “Vous envoyer de l’amour et de la force Andy.”

Heidi Klum: “Améliorez-vous bientôt.”

Meghan Trainor: «J’espère que vous vous sentirez mieux bientôt. Reposez-vous, nous comprenons.

John Mayer: «Repose-toi. Je t’aime de tout mon coeur.”

Hoda Kotb: “Andy, nous t’aimons.”

Andy Cohen confirme que les tests sont positifs

Cohen avait été isolé toute cette semaine après avoir arrêté la production de la WWHL. L’animateur avait pris des précautions pendant la pandémie et a continué de diffuser son émission SiriusXM depuis son domicile. Vendredi, il avait confirmé qu’il ferait également son spectacle de fin de soirée depuis son domicile.

«Notre émission est sans doute l’émission la plus lo-tech en fin de soirée sous sa forme actuelle. Donc, l’idée de l’abaisser encore plus de quelques crans est juste ironique et hilarante », a déclaré Cohen à Variety. “Je veux dire, nous sommes l’émission que je n’arrive toujours pas à croire que le signal en direct d’un très petit club-house de Soho. Nous allons donc maintenant être de mon propre club-house dans le West Village. Mon spectacle a toujours été quelque chose comme un petit klatch de café, un spectacle de type fête. Et cela semblait être une extension très naturelle non seulement du spectacle, mais bien sûr de l’époque où nous sommes en ce moment. “

La première émission aurait eu Nene Leakes, Jerry O’Connell et Ramona Singer comme invités, mais ces plans ont été abandonnés à la suite du résultat positif du test de Cohen.

“Après quelques jours d’auto-quarantaine, et ne me sentant pas bien, j’ai été testé positif pour le coronavirus”, a déclaré Cohen sur Instagram. «Autant que je me sentais comme si je pouvais passer à travers tout ce que je ressentais pour faire #WWHL depuis chez moi, nous y mettons une épingle pour le moment afin que je puisse me concentrer sur mon amélioration.»

Cohen va maintenant se reposer et passer son temps à s’améliorer en s’assurant que sa santé ne se détériore pas.

“Je veux remercier tous les professionnels de la santé qui travaillent sans relâche pour nous tous et exhorter tout le monde à rester à la maison et à prendre soin d’eux”, a-t-il conclu.

Bravo n’a pas encore révélé ce qui va se passer avec la programmation de fin de soirée.