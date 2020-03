«La femme pionnière» Ree Drummond partage le secret de sa sauce à pizza

Si vous aimez la pizza, la star de Pioneer Woman Ree

Drummond a beaucoup d’idées de recettes sur son émission et le blog de The Pioneer Woman.

Voici ce qu’elle a révélé sur le secret de sa sauce à pizza.

Pizza P-Town de Ree Drummond

Ree Drummond et Daphne Oz sur The Chew | Ida Mae Astute / Walt Disney Television via .

Drummond a annoncé l’ouverture de sa pizzeria, appelée

P-Town Pizza, de retour en 2018. La star de Food Network s’est rendue sur Instagram pour révéler

les grandes nouvelles au sujet de la boutique basée à Pawhuska, Oklahoma. Elle a plaisanté qu’elle aurait dû

choisi un autre moment pour réduire les glucides. “P-Town Pizza. Je pense que nous sommes

va ouvrir la semaine prochaine si nous pouvons nous pousser sur la ligne d’arrivée », écrit

Drummond. «Dans d’autres nouvelles, ce n’était peut-être pas le meilleur moment pour

briser les glucides. “

P-Town Pizza a plus au menu que la pizza. La mise en place

propose également des desserts, de la salade, des nœuds à l’ail et des cocktails. “Nous ne proposons pas seulement

Pizza!” m’a dit

les gens chez P-Town Pizza sur leur compte Instagram. “Nous avons des salades,

ailes, nœuds d’ail (qui ne sont pas vraiment des nœuds, c’est pourquoi nous appelons

les No Knots), les cocktails signature… oh, et nos desserts en pot Mason en couches.

Maquereau sacré, ce sont savoureux. J’ai hâte de te voir! ” ont-ils ajouté.

Le secret de la sauce à pizza «The Pioneer Woman» de Ree Drummond

Ree Drummond | Monica Schipper / . pour The Pioneer Woman Magazine

Dans le numéro du printemps 2020 du magazine The Pioneer Woman, une fan a écrit pour dire qu’elle était une grande fan des recettes de pizza de Drummond. Elle a demandé de l’aide pour préparer la sauce. Drummond dit que la recette de P-Town Pizza comprend un ingrédient qui fait éclater la sauce. «La sauce que nous préparons à la pizza P-Town est incroyable», a répondu Drummond. «Nous ajoutons de la pâte de piment de Calabre, que vous pouvez commander en ligne. Mais si vous manquez de temps, je vous recommande d’utiliser de la marinara de bonne qualité comme sauce à pizza. C’est un excellent raccourci! “

Recette de sauce à pizza de Ree Drummond

Si vous voulez faire votre propre sauce à pizza, vous pouvez trouver un

grande recette de Drummond sur le site Web de Food Network. Il faut environ 45

minutes pour préparer et donne 6 tasses de sauce. Voici ce dont vous aurez besoin:

1 à 2 cuillères à soupe d’huile d’olive 3 gousses d’ail émincées 1 oignon moyen, haché finement 1/2 tasse de bouillon de poulet Trois boîtes de 15 onces de tomates concassées Sel et poivre Sel et poivre Sucre et poivre Sucre pincé 1 cuillère à café d’origan séché 8 à 10 feuilles de basilic frais, hachées

Pour le reste de la recette, visitez le site Web de Food Network.

Recettes de pizza de Ree Drummond

Drummond a également une liste de délicieuses recettes de pizza. L’un d’eux s’appelle «Pizza Ree-a». Comme vous l’avez probablement deviné, c’est une pièce de théâtre sur son prénom. “J’ai fait une pizza pour le spectacle il y a quelques jours, et cette version tomate-basilic avec quatre fromages différents a fait voler ma jupe, mon âme chante et mon esprit s’envole”, a écrit Drummond sur le blog de The Pioneer Woman.

«C’était extrêmement délicieux, et même si je n’ai pas été en mesure de prendre des photos étape par étape, j’ai pu reconstituer ce que j’ai fait en utilisant des prises de vue de deux recettes archivées différentes», a ajouté Drummond. Une autre recette de pizza que vous trouverez sur le site de Drummond est une pizza aux figues et au prosciutto avec roquette.

