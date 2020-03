La fermeture des deux parcs universels jusqu’en avril

Les deux parcs universels prolongent leur fermeture en avril

Universal Studios Hollywood et Universal Studios Florida ont fermé leurs portes au public à la mi-mars en raison des inquiétudes suscitées par l’épidémie mondiale de coronavirus. L’objectif initial était que les deux parcs universels rouvrent le samedi 28 mars, mais vous pouvez maintenant vous attendre à ce que les parcs restent fermés jusqu’au dimanche 19 avril au moins.

Voici le communiqué officiel…

Nous prolongeons la fermeture d’Universal Orlando Resort et d’Universal Studios Hollywood jusqu’au 19 avril, alors que nous continuons à répondre aux conditions actuelles et à faire de la santé et de la sécurité des membres de l’équipe et des invités notre priorité absolue. Cela comprend nos parcs à thème et Universal CityWalk dans les deux destinations. Les hôtels Universal Orlando Resort ont également temporairement suspendu leurs activités. Nous continuerons de surveiller la situation et de procéder aux ajustements nécessaires, sur la base des conseils des agences de santé et des représentants du gouvernement.

Universal devait ouvrir son nouveau véhicule La vie secrète des animaux de compagnie: sans laisse! au public le 27 mars, basé sur la franchise Illumination Entertainment. Aucune nouvelle date provisoire n’a été donnée pour le trajet, qui devrait ancrer un nouveau «quartier» d’éclairage sur le côté ouest du lot supérieur du parc.

Le parc Hollywood, qui fait également office de studio actif pour les films et les émissions de télévision, a fermé ses portes le 14 mars.

ComingSoon.net recommande à tous les lecteurs de se conformer aux directives du CDC et de rester aussi isolés que possible pendant cette période d’urgence.

