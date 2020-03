La fermeture du coronavirus de Disneyland annoncée jusqu’au 1er avril 2020 – / Film

Pour la quatrième fois de l’histoire, Disneyland suspendra entièrement ses opérations. Les fermetures, qui s’appliquent également au parc Disney California Adventure voisin, commenceront le matin du 14 mars et dureront le reste du mois, en raison de préoccupations concernant la propagation du coronavirus. Mais il semble que Knott’s Berry Farm reste ouvert aux affaires… du moins pour le moment.

Plus tôt dans la journée, le gouverneur Gavin Newsom a suggéré que tous les rassemblements de plus de 250 personnes soient reportés ou annulés pour empêcher la propagation du coronavirus (alias COVID-19). Mais il a rapidement précisé que les parcs à thème du sud de la Californie comme Disneyland et Universal Studios seraient exemptés de cette recommandation “en raison de la complexité de leur situation particulière”, dans ce que beaucoup considéraient comme une décision qui se prosternait devant les intérêts des entreprises par rapport à la sécurité publique.

Mais le journaliste du New York Times Brooks Barnes rapporte que Disneyland fermera de toute façon, pour la quatrième fois seulement dans l’histoire de l’entreprise:

JUSTE DANS: Disneyland en Californie ferme à partir de vendredi à cause d’un coronavirus. Ce n’est que la quatrième fois dans l’histoire que les opérations sont entièrement suspendues: 11 septembre, tremblement de Northridge, jour de deuil national après l’assassinat de JFK

– Brooks Barnes (@brooksbarnesNYT) 12 mars 2020

Voici une annonce du compte Twitter officiel de Disney Parks News avec plus de détails:

pic.twitter.com/P9Xg2ee5Ly

– Disney Parks News (@DisneyParksNews) 12 mars 2020

Les fermetures commencent le 14 mars, mais les hôtels resteront ouverts jusqu’au 16 mars «pour donner aux clients la possibilité de prendre les dispositions de voyage nécessaires». Je suis sûr que les clients de ces hôtels qui ont fait des réservations il y a longtemps et parcouru de longues distances pour y rester pendant des jours apprécient cette quantité supplémentaire de marge de manœuvre avant d’être expulsés, et bien que ce soit une situation malheureuse, cela semble être le meilleur décision possible dès maintenant pour le bien public.

Le quartier commerçant du centre-ville de Disney restera ouvert, rejoignant d’autres entreprises comme les cinémas, les centres commerciaux et les casinos en tant qu’établissements qui ne sont apparemment pas soumis à des pressions pour se conformer (encore) à la recommandation du gouverneur. On ne sait pas encore si Universal Studios Hollywood suivra et fermera, ou si les parcs à thème Disney et Universal en Floride fermeront leurs portes, mais cela ne semble être qu’une question de temps jusqu’à ce que tous les parcs à thème aux États-Unis soient temporairement fermés .

Mais Knott’s Berry Farm semble pouvoir tenir aussi longtemps que possible. Cedar Fair Entertainment, la société mère du parc, a envoyé une lettre détaillant les mesures prises pour empêcher la propagation du virus tout en restant ouvert, et a publié une déclaration à Variety disant qu’ils étaient «au courant des nouvelles directives émises par l’État de Californie hier soir », et que le parc« est ouvert aujourd’hui car nous comprenons et évaluons ce que cela signifie pour notre parc, nos invités et nos associés ».

Articles sympas du Web: