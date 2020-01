La fête de bachelorette surréaliste de Chenoa qui la fait pleurer

Le mariage de Chenoa se rapproche et ses compagnons de «Votre visage me sonne» y sont très impliqués et essaient chaque jour de faire en sorte que tout se passe pour le demander par la bouche. N’oubliez pas que Àngel Llàcer a inventé une section exclusive pour travailler sur chaque gala différents aspects de ce qui est censé être l’un des jours les plus importants de sa vie: “Si tu m’aimes, pars.”

La douche nuptiale de ‘Ton visage me sonne’

Dans le quatrième opus, après la représentation de María Isabel, presque en fin de soirée, le président s’est levé pour annoncer avec Manel Fuentes le titre du nouveau chapitre de la section. Et a dû fêter la soirée entre célibataires du chanteur. À sa manière, bien sûr. À un moment donné, il a organisé une fête avec style. Il a d’abord appelé Chenoa, qui n’était pas très convaincu de l’idée.

Peu de temps après, quatre filles semblaient être les amies de Chenoa, puis Lolita comme “tante grand-mère ivre“et plus tard Carlos Latre en tant que Ricky Martin particulier. Dans l’adieu ne pouvait pas manquer un garçon, que Llàcer a appelé et qui n’a pas pris en apparaissant sur scène avec le torse nu. Et, comme si cela ne suffisait pas, il a également entra dans la figue de Barbarie en dédiant une chanson.

Larmes d’émotion

Le présentateur a tenté de démonter la fête faute de temps dans le programme, mais leur a finalement accordé vingt secondes de danse. Chenoa a regardé la figue de Barbarie et a commencé à pleurer d’émotion parce que, bien qu’il se soit plaint de l’idée au début et de sa courte durée à la fin, il a avoué que tout ce qu’il avait préparé l’a rendu très excité.

