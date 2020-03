La fiancée de Kevin sera dévoilée plus tôt que vous ne le pensez

Depuis des semaines, les fans de This Is Us se demandent qui est la fiancée enceinte de Kevin (Justin Hartley). De multiples intérêts amoureux sont apparus au cours des quatre dernières saisons, y compris l’ex-femme du personnage, Sophie (Alexandra Breckenridge), la nouvelle venue Cassidy (Jennifer Morrison) et la meilleure amie de Kate (Chrissy Metz), Madison (Caitlin Thompson). Maintenant, avec une poignée d’épisodes restant jusqu’à la finale de This Is Us Saison 4, les téléspectateurs se lassent de tous les teasers. Mais ne vous inquiétez pas. Récemment, Hartley a laissé entendre que le mystère derrière l’engagement futur de Kevin sera bientôt résolu.

“This Is Us” La saison 4 confirme que Kevin a une fiancée enceinte

Dans la finale d’automne de This Is Us Saison 4, Kevin a une révélation à Thanksgiving. Il dit à Randall (Sterling K. Brown) qu’il veut tout le paquet – une femme et des enfants – d’ici son 40e anniversaire en neuf mois. La série NBC transporte ensuite les téléspectateurs vers une séquence flash-forward définie pour le prochain anniversaire des Big Three. Et en fin de compte, Kevin obtient son souhait.

Au chalet familial, les Pearsons – sans Randall – se réunissent pour fêter l’anniversaire. Il est interrompu lorsque Rebecca a disparu, mais elle est reconduite par la police. Lors de la signature des documents, Kate demande à Kevin comment «elle» va. Kevin dit que la personne en question se sent prudente et se couche.

Comme les fans de This Is Us à la maison, le policier se tourne vers Kevin pour une explication. Ensuite, tout le monde apprend que Kevin est fiancé et que sa fiancée est vraisemblablement enceinte. «Ma fiancée a des nausées matinales à toutes les heures de la journée», dit Kevin et l’officier lui dit d’essayer le thé au gingembre.

Bien sûr, Kevin ayant une famille n’est pas exactement un concept inaccessible. Les fans savent déjà qu’il a un fils dans un avenir lointain montré dans la finale de This Is Us Season 3. Mais la mère de l’enfant de Kevin est-elle la même femme que la fiancée enceinte de la cabine familiale? C’est juste une autre pièce du puzzle.

Justin Hartley révèle que les fans de «This Is Us» découvriront bientôt l’identité de la fiancée de Kevin

Justin Hartley dans le rôle de Kevin dans ‘This Is Us’ | Banque de photos Ron Batzdorff / NBC / NBCU via .

De toute évidence, il y a beaucoup de questions concernant la fiancée de Kevin sur This Is Us. Maintenant, il semble que certains d’entre eux recevront enfin une réponse dans les trois derniers épisodes de la saison 4. En parlant avec Us Weekly le 29 février, Hartley a laissé entendre que la série révélera enfin à qui Kevin se fiancera dans les prochaines semaines.

“Nous y sommes presque. Nous sommes dans quelques semaines », a déclaré Hartley. “Vous découvrirez.”

Les remarques de Hartley peuvent ne pas surprendre autant, d’autant plus que le producteur exécutif de This Is Us, Isaac Aptaker, a précédemment mentionné que nous reviendrons au 40e anniversaire des Big Three dans la première de la saison 5, selon la tradition. Il est donc probable que les fans auront la plupart des informations avant la nouvelle saison, y compris l’identité de la fiancée enceinte de Kevin.

“Nous avons commencé chaque saison jusqu’à présent avec l’anniversaire des Big Three de nos jours”, a déclaré Aptaker à TVGuide en novembre 2019. “Cette séquence de cabine dans laquelle Rebecca arrive est leur 40e anniversaire, ce qui suggère que c’est là que nous allons commencer la saison 5. Les gens n’auront pas à attendre trop longtemps pour les réponses dans le flash-forward. Cela arrive tout de suite au sommet de la saison prochaine. “

En toute honnêteté, nous ne pouvons pas arrêter de penser à qui Kevin est fiancé. Heureusement, la finale de la saison 4 de This Is Us approche à grands pas. Donc, tant qu’il n’y aura plus d’interruption, les fans découvriront, espérons-le, bientôt l’identité mystérieuse de la femme. Espérons juste que ça valait la peine d’attendre. Mais selon une interview avec Entertainment Tonight, Hartley pense que ce sera le cas.

“Qui que ce soit, ce sera la bonne fin”, a-t-il déclaré.

