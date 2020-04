La FIFA accepte les joueurs U-24 pour les JO

Zurich.-La Fédération internationale des associations de football (FIFA) a annoncé qu’elle recommanderait que le tournoi de football des Jeux Olympiques de Tokyo 2020 soit joué avec des joueurs U-24, nés en 1997.

Après le report des joutes olympiques pour l’année prochaine en raison de la pandémie de COVID-19, il y avait le choix de jouer avec des footballeurs qui n’avaient plus l’âge maximum de 23 ans par le règlement que seul le né en 1997, plus trois plus âgés.

Face à cette situation, le groupe de travail FIFA-Confédération a tenu une conférence téléphonique qui a déterminé “à maintenir les critères d’éligibilité initialement prévus (joueurs nés au 01.01.1997 et trois joueurs supplémentaires)”.

Avec cela, les joueurs qui ont suivi ce processus et qui cette année ont eu 23 ans, ou sont sur le point de le faire, auraient la possibilité d’être pris en compte, au-delà du fait que l’année prochaine ils dépassent déjà la limite d’âge établie.

Le Groupe de travail FIFA-Confédérations a été récemment créé par le Bureau du Conseil de la FIFA pour faire face aux conséquences de la pandémie de COVID-19.

Ce groupe comprend l’administration de la FIFA et les secrétaires généraux et cadres supérieurs de toutes les confédérations, a approuvé à l’unanimité une série de recommandations après leur première réunion, qui a été organisée par conférence téléphonique vendredi.