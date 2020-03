La FIFA sortira le film de la Coupe du Monde Russie 2018 sur YouTube

Il y a près de deux ans, le monde a gelé pendant un mois pour les bonnes raisons. La Coupe du Monde de la FIFA 2018 en Russie a eu lieu, laissant des centaines d’histoires qui se terminerait avec Hugo Lloris, gardien de Tottenham Hotspur de la Premier League anglaise, levant le trophée de l’équipe de France. Il était maintenant temps de rafraîchir toutes les histoires que la Coupe du monde nous a encore une fois racontées. En tant que gauchiste du grand Roberto Carlos, la FIFA a annoncé que demain (20 mars) le film officiel de la Coupe du monde sortira.

Dans l’annonce diffusée sur ses réseaux sociaux, la Coupe du Monde de la FIFA a annoncé qu’elle téléchargerait le film sur YouTube, rendant ce contenu entièrement gratuit. pour tous ceux qui veulent se souvenir de notre victoire contre l’Allemagne, de l’exquis 3-2 que les équipes belges et japonaises ont remporté, du nul à 3 entre l’Espagne et le Portugal (celui des trois grands buts de CR7) ou du match qui se terminerait sur des pénalités entre Le Danemark et la Croatie accèdent aux quarts de finale.

# Russia2018 a impacté de son début à sa fin spectaculaire 🤩

Dans 24 heures exactement, vous pourrez voir la «première» du film officiel de la Coupe du Monde de la FIFA 2018 en direct par @YouTube 🎥 pic.twitter.com/q7W461gBOl

– Coupe du monde FIFA 🏆 (@fifaworldcup_en) 19 mars 2020

Le petit teaser de 1:16 minute montré dans le post, est suffisant pour mettre n’importe qui avec une peau chinoise. Là, nous pouvons voir un Modric se disputer fortement avec un arbitre. Cristiano Ronaldo met le ruban du capitaine, des dizaines de célébrations passionnantes, des moments de douleur impensable et des moments de gloire. En ces temps d’isolement social, ce film vient faire ressortir le meilleur de l’humanité et nous fera sûrement nous sentir extrêmement proches. C’est un excellent moment pour parler à des amis et voir le film à distance et en discuter avec ces fans fanatiques avec qui vous avez sûrement apprécié plus d’un de ces jeux.

10 faits incroyables sur le champion du monde de France en Russie 2018