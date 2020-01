La figurine “Alpha Predator” de NECA comprend un masque basé sur le costume inutilisé de Jean-Claude Van Damme!

NECA officiellement annoncé et détaillé leur prochain “Ultimate Alpha Predator” figurine articulée, une création originale qui sera la 100e figure de prédateur emblématique de l’entreprise.

Alpha Predator est “le tout premier design et concept original de NECA”, et l’une des choses les plus cool à ce sujet est qu’il comprend le tristement célèbre masque Predator original inutilisé!

NECA explique: «Au lieu de la technologie traditionnelle, des gadgets et des armures portés par d’autres yautja, la tenue de l’Alpha prend une apparence plus proche des insectes; un hommage subtil au design Predator original de 1987. Debout à 8 “de hauteur avec plus de 30 points d’articulation, l’Ultimate Alpha Predator est une toute nouvelle sculpture équipée d’un éventail d’accessoires dont un masque amovible, un crochet, des gantelets et 3 paires de mains interchangeables. Les armes Predator classiques telles que les poignets, le bâton et le shuriken ont été repensées pour correspondre à son thème unique. »

L’emballage contiendra l’histoire d’origine du personnage!

Vous pouvez vous attendre à ce que Ultimate Alpha Predator arrive dans Juin 2020.