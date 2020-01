La figurine Baby Yoda grandeur nature de Sideshow Collectibles est parfaite / Film

Nous avons déjà vu un tas de marchandises à venir de Le Mandalorien qui ramènera enfin l’adorable créature que tout le monde appelle Baby Yoda. Mais la version la plus parfaite de The Child était encore à venir, et nous l’avons enfin vue aujourd’hui.

Sideshow Collectibles a annoncé son partenariat avec Legacy Effects pour apporter la prime la plus adorable du Guerres des étoiles galaxy n’a jamais vu vos étagères sous la forme d’une figurine grandeur nature incroyablement détaillée qui ressemble à la vraie chose. Avec une hauteur de 16,5 pouces, ce sera facilement le plus mignon objet de collection que vous possédez, et vous n’avez même pas besoin d’un porte-clés pour le trouver.

Sideshow Collectibles Figurine Baby Yoda grandeur nature





Voici comment Sideshow Collectibles décrit la figurine Baby Yoda grandeur nature:

“La figurine d’enfant grandeur nature mesure 16,5 pouces de hauteur, se tenant sur une simple base de podium noir qui permet à cet adorable extraterrestre de voler toute l’attention – ainsi que les pièces du navire du Mandalorien. Inspirée par son apparence unique à l’écran, cette statue à techniques mixtes présente un manteau en tissu beige emmaillotant The Child alors qu’il regarde avec de grands yeux charmants, cachant le bouton de changement de vitesse argenté du Razor Crest dans sa main droite.

Chaque centimètre de cette figure incroyablement réaliste a été méticuleusement détaillé pour recréer tout ce que les fans de Star Wars aiment du jeune extraterrestre, du duvet sur sa tête ridée à sa moue irrésistible, jusqu’à ses petits pieds tout-petits. Les fans qui cherchent à ramener à la maison Les objets de collection mandaloriens n’ont pas besoin de chercher plus loin – la chasse aux primes est un métier compliqué, mais collectionner l’étranger le plus mignon de la galaxie n’a jamais été aussi facile.

Cette chose est absolument magnifique. Du petit duvet sur la tête aux yeux réalistes, c’est un objet de collection méticuleusement conçu par les meilleurs de l’industrie.

Maintenant pour la mauvaise nouvelle: Sideshow Collectibles a le chiffre grandeur nature de Baby Yoda au prix de 350 $. Oui, il y a un plan de paiement, mais comme le chiffre devrait être publié entre août et octobre de cette année, vous devez toujours payer 52,50 $ par mois, plus un dépôt non remboursable de 35 $ pour le précommander. En ce qui concerne les objets de collection de haute qualité et de taille réelle, ce n’est pas un mauvais prix, mais c’est sûrement plus que la plupart des gens sont prêts à payer pour un objet de collection. Alors peut-être qu’ils devront simplement se contenter de la version Build-a-Bear.

