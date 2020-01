La figurine d’action Ultimate Flasher Gremlin de NECA s’ouvre / film

La nouvelle gamme de NECA Gremlins Les figurines ont été une bénédiction pour les fans qui veulent autant de petits monstres que possible avec tous les accessoires appropriés. La dernière saison des fêtes nous a apporté deux ensembles différents de Gremlins caroling, et un nouveau Ultimate Gremlin avant qui est venu avec du soda, de la bière, des cigarettes, des bonbons, et plus encore. Maintenant, NECA lance l’Ultimate Flasher Gremlin, avec un trench et des lunettes de soleil, ainsi qu’une flopée d’autres accessoires de la scène du bar sauvage dans la comédie d’horreur.

NECA Ultimate Flasher Gremlin Action Figure





Basé sur la scène Dorry’s Tavern à Gremlins, le Flasher Gremlin est équipé d’un trench-coat amovible en tissu. Non seulement cela, il est super chargé de nouveaux accessoires, y compris une visière de poker, des jetons de poker, un maillet, une marionnette, un fedora, un noeud papillon, etc., vous permettant de recréer l’apparence d’autres Gremlins du film!

Emballage de luxe pour fenêtre de 5 panneaux avec de nouvelles illustrations de Jason Edmiston.

Si vous pensiez que cette figurine de Gremlins était déjà sortie, c’est parce que tous ces accessoires, y compris le manteau flasher, étaient inclus dans ce qui était censé être une exclusivité Loot Crate. Cependant, ce package devait également inclure une tenue «Flashdancer» avec un sweat-shirt et des jambières. Ceux-ci ne sont pas inclus dans cette nouvelle figure, ce qui me fait penser que cela pourrait être publié comme une autre figure distincte à l’avenir. Mais ce n’est que de la spéculation de ma part.

La figurine NECA Ultimate Flasher Gremlin devrait sortir en mai de cette année.

