La figurine exclusive Mondo Catwoman révèle de Batman: la série animée!

Demain, Mondo retombe dans Gotham City avec une célébration de toutes choses Batman: la série animéeet ComingSoon.net lance la figurine exclusive Catwoman en plus des nouvelles affiches de Phantom City Creative pour les épisodes “Dreams in Darkness” et “Harley’s Holiday”. Vous pouvez consulter la figure de l’échelle et les affiches maintenant dans la galerie ci-dessous!

CONNEXES: La figure exclusive des maîtres de l’univers Mondo révèle!

Basé sur le séminal Batman: la série animée, la figurine Catwoman à l’échelle 1/6 reste fidèle au classique animé. Sculpté pour correspondre au style emblématique du spectacle avec un schéma de peinture évoquant le look graphique audacieux d’un cel animé. Conçue par Joe Allard, sculptée par Ramirez Studios et peinte par Jason Wires Productions, la figurine présente un emballage conçu par Brent Ashe avec l’art de Phantom City Creative. Catwoman est entièrement équipée pour se glisser dans votre collection et peut-être en prendre quelque chose.

La figure comprend une tête régulière, une tête narquois, une tête ricanante, cinq paires de mains, Isis le chat (assis), un fouet enroulé, un fouet flexible, une caméra espion, des manchettes de chauve-souris, un gros diamant, un sac de butin, un collier de bijoux et environ 30 points d’articulation. La figurine sera mise en vente le jeudi 16 avril à 11 h (heure du Pacifique) via mondoshop.com. Les chiffres devraient être expédiés d’ici juin 2020, dans le monde, à 165 $.

Mondo avait initialement prévu d’avoir leur deuxième Batman: la série animée x Exposition de la galerie Phantom City Creative en mai, mais compte tenu de l’état des choses, ils ont plutôt décidé de pivoter et de publier les affiches créées pour cette exposition dans une série de gouttes en ligne au cours des prochains mois.

Personne n’a une emprise sur cette série emblématique tout comme Phantom City Creative (PCC). Six ans, des dizaines d’affiches, une exposition en galerie et un coffret en vinyle plus tard… cela reste toujours l’un des couples d’artistes / propriété préférés de Mondo. Le PCC a encore tant à dire et beaucoup d’épisodes à mettre en lumière… et ce n’est que le début, Mondo a hâte de partager ce qu’il y a d’autre dans la cuisine des chauves-souris.

CONNEXES: Mondo dévoile de nouveaux puzzles, y compris Captain America et plus encore!

Les affiches seront en vente le jeudi 16 avril à 11 h (heure du Canada) via THE DROP. Assurez-vous de garder un œil sur les canaux de médias sociaux de Mondo pour toute mise à jour et informations sur la vente. Le coût régulier des affiches est de 45 $, avec la variante au prix de 65 $. Comme la figurine Catwoman, les affiches sérigraphiées 18 “x24” devraient être expédiées en juin 2020.