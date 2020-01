La figurine Mondo Mecha Iron Giant vient de l’espace / du film

L’année dernière a marqué le 20e anniversaire de la magnifique aventure animée de Brad Bird Le géant de fer. Mais Mondo fête toujours cette année avec une nouvelle version de collection du robot titulaire depuis l’espace.

Cette année, Mondo lance une nouvelle ligne de figurines de collection appelée Mondo Mecha. Ils font environ 12 pouces de haut, des figurines de robot hautement articulées, et The Iron Giant sera le premier à sortir de la porte. À ne pas confondre avec leur grande figurine de collection Iron Giant de 2015, celle-ci est un peu plus petite et comprend quelques accessoires supplémentaires. Découvrez la figure The Iron Giant Mondo Mecha ci-dessous.

La figurine Mondo Mecha Iron Giant









Voici la description officielle de la nouvelle figurine de Mondo:

La première de notre collection MONDO MECHA (une ligne de figurines de robot hautement articulées), l’Iron Giant présente plus d’articulation que toute autre figurine Iron Giant que nous avons offerte! Il se tient environ. 12,5? grand, avec plus de 35 points d’articulation, et beaucoup de mains, têtes et accessoires interchangeables! Commencez votre collection MONDO MECHA avec l’un des robots les plus aimés de tous les temps!

La figure comprend:

– 4 têtes interchangeables: Normal, Angry, Squinting et Battle Mode

– “S” magnétique qui peut être attaché à la poitrine de la figurine

– 6 paires de mains interchangeables

– «repas» de poutre

– Bras de mode de combat interchangeable

– Paire de dents amovible pouvant être utilisée avec toutes les têtes

L’inclusion de la poutre comme collation pour le géant de fer, ainsi que les dents broyantes pour la manger, est merveilleuse. De plus, il y a la tête et le bras de l’arme en mode bataille. Mais The Iron Giant n’est pas une arme à feu; il est Superman. Il vient donc avec un «S» magnétique qui peut être attaché à sa poitrine.

C’est la version standard de la figurine The Iron Giant Mondo Mecha qui vous coûtera 200 $. Mais si vous voulez obtenir la version exclusive pour 5 $ de plus, elle sera livrée avec Hogarth dans un accessoire de voiture indésirable, et la tête triste Iron Giant interchangeable.

Vous pouvez précommander maintenant et les chiffres devraient être expédiés en septembre 2020.

Articles sympas du Web: