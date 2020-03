La FILA lance une collection de tennis et de vêtements en collaboration avec Rugrats

FILA lance une collection de tennis et de vêtements en collaboration avec Rugrats | Instagram

La célèbre marque de tennis FILA nous a donné la grande nouvelle de son nouvelle collection tennis et vêtements en collaboration avec Nickelodeon avec sa célèbre série animée Razmoket, qui a sans aucun doute été l’un des plus réussis et des plus appréciés de tous.

Ce sont des nouvelles totalement inattendues et elles nostalgie à tous les fans de Tommy et de ses amis.

C’est hier que la FILA a annoncé le lancement au Mexique de sa nouvelle collection de tennis et de vêtements inspirée de la série animée des années 1990.

Il y aura deux modèles de tennis, des casquettes et des t-shirts de différentes couleurs et imprimés avec les personnages qui seront disponibles à partir de cette année au Mexique.

Selon le vice-président de la marque, cette collection est faite pour honneur à l’une des meilleures séries animées de tous les temps et s’appellera FILA x Rugrats.

Un de ses modèles de tennis dont le nom est Ray Tracer et Reptar Il sera mis en vedette par Reptar, qui sera rouge et certains détails verts et quelque chose d’extrêmement original est que le dessin simule que le logo de la marque est sur le point d’être mangé.

Un autre des modèles aura le logo de la série animée et sera dans sa couleur blanche classique, il aura un nom Perturbateur 2 et il aura à l’intérieur les dessins des protagonistes.

Sur la chaîne Champs Sports, ils ont sorti la vidéo promotionnelle de cette collection tant attendue montrant comment ils ont fait le design pas à pas et leurs idées.

Si vous avez grandi en regardant des dessins animés des années 90 comme les Razmoket, sûrement tu vas adorer cette nouvelle collection.

Comme beaucoup le savent, Nickelodeon reviendra avec un nouvelle saison de Rugrats cette année et aura 26 chapitres, ainsi que annoncé un film d’action en direct de cette même série.

Ils nous ont certainement surpris par la grande retour de la série animée la plus aimée des années nonante.

.