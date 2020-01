La fille à la boucle d’oreille étoile rose: le regard transformationnel de la «vengeance» [Through Her Eyes]

Dans mon introduction À travers ses yeux colonne, je me suis attaquée au genre viol-vengeance et j’ai regardé comment ces films peuvent être récupérés en tant que récits sur le pouvoir féminin. Maintenant, je veux me plonger dans un exemple spécifique d’un nouveau type de film de viol-vengeance, réalisé par des femmes qui travaillent à créer des récits sur le pouvoir féminin dès le départ.

L’exemple le plus frappant est peut-être Coralie FargeatLe film de 2018, Vengeance, un film sur le pouvoir trouvé dans une transformation corporelle à l’envers, tout en parlant de la nécessité d’une représentation plus nuancée de la sexualité. Je crois que Revenge adopte ce que j’appelle un regard transformationnel – un regard qui interroge activement la position du spectateur et en fait un participant actif à l’objectivation, au viol, à la tentative de meurtre et à la transformation éventuelle du protagoniste Jen – pour transmettre l’objectif de Fargeat de changer la façon dont la femme le corps est perçu et prend le contrôle d’un regard déjà maître.

Ce regard transformationnel interroge activement la position du spectateur et les oblige à repenser la façon dont ils voient le corps féminin alors que le corps de Jen se transforme tout au long du récit. Fargeat accomplit cela en prenant le contrôle du spectateur à l’aide de la caméra et en leur montrant comment ils voient le corps de Jen. Parfois, cela peut sembler soumettre Jen au regard masculin, mais c’est pour tenter de guider le spectateur à travers un voyage qui lui fait voir le corps différemment. Ce n’est qu’en utilisant le regard masculin dominant typique des films de viol-vengeance que Fargeat peut essayer de prendre le contrôle de ce type de récit. Surtout, ces coupures rapides et ces gros plans du corps sont utilisés plus tard dans le film lorsque son corps en ruine est révélé. Fargeat commence par un regard masculin prédateur pour définir les attentes quant à la façon dont le corps féminin doit être considéré, puis subvertit cette attente alors que le corps de Jen subit une transformation violente.

La première étape du regard transformationnel de Revenge aligne le spectateur sur le regard masculin sinistre et dévorant du petit ami de Jen et de ses amis. Ce regard prédateur est souvent vu dans les films de viol-vengeance, mais il est attribué à des hommes étranges qui n’ont aucun lien avec la protagoniste féminine. Dans Revenge, cependant, cette menace est beaucoup plus proche car le regard est attribué à son amant et à ses connaissances, des personnes en qui elle a vraisemblablement confiance, dépeignant une réalité beaucoup plus menaçante qui se déroule dans la maison de vacances. Dès ses premières scènes, Revenge est consciente de son regard et intentionnelle avec son mouvement de caméra, utilisant des techniques généralement associées au regard masculin, telles que la visualisation du corps féminin en parties en gros plan, pour construire un regard sinistre qui considère le corps féminin comme un site / vue de spectacle sexuel.

Le regard prédateur est d’abord introduit lorsque le film présente le protagoniste Jen (Matilda Lutz). Lorsque le corps entier de Jen est révélé, elle suce une sucette et est vêtue d’une courte jupe rose chaud qui accentue ses longues jambes bronzées, pour ne rien dire de la façon dont ces nuances de rose mettent en valeur ses longs cheveux blonds. Dans cette courte séquence, il devient évident que Jen est vue en sections, la caméra se concentrant sur les parties qu’elle juge les plus sexuelles; dans ce cas, ses jambes et ses lèvres. Jen est érigée en personnage sexuel, cochant toutes les cases de la figure hyper-féminine stéréotypée avant même d’avoir dit une ligne de dialogue. Fargeat organise spécifiquement l’idée de «devenir-à-regarder-ness» du corps de Jen à travers la caméra de coupe rapide. Cependant, au lieu d’essayer d’éliminer l’artifice de l’appareil et les techniques d’édition, Fargeat veille à attirer l’attention sur leur présence, en attirant délibérément l’attention sur la façon dont le corps féminin est consommé.

Le regard masculin prédateur se déplace ensuite autour du viol de Jen, ce qui est à peine montré; au lieu de cela, la caméra se concentre sur l’homme complice qui autorise le viol. Au lieu de se produire sur le sol de la forêt comme dans les deux versions de I Spit On Your Grave, Jen est agressée dans sa chambre, ce qui crée un nouveau sentiment de violation et un lien personnel avec son agression alors qu’un espace intime est envahi. La caméra regarde la chambre en gros plan, montrant une Jen nue en train de s’habiller. Il n’y a pas de torture ni d’humiliation flagrante de la part d’un groupe d’étrangers, comme ce que l’on voit dans I Spit On Your Grave. Il s’agit plutôt d’une conversation froide et tendue où un ami du petit ami de Jen, Stan (Vincent Colombe), exige des réponses et des actions de Jen, qui est coincée dans un coin, au propre comme au figuré. Alors que la conversation s’intensifie, les deux se lèvent du lit et Jen essaie de s’échapper. Mais au lieu de cela, Stan claque Jen contre la porte vitrée et commence à prendre ce qu’il croit être le sien. Alors qu’il commence à enlever son pantalon pour violer Jen, la caméra se rapproche, se concentrant sur l’entrejambe de Jen. Mais maintenant, au lieu que ce soit un moment de fantaisie, c’est un moment d’action perverse, où le regard masculin se transforme maintenant en action violente. Cependant, l’assaut et la réalisation de la fantaisie sont retardés comme un autre ami Dimitri (Guillaume Bouchède) entre dans la pièce.

C’est là que la séquence passe de la sexualisation du corps de Jen à celle de rendre le corps masculin grotesque. Alors que Dimitri regarde la scène devant lui, la caméra se rapproche de sa bouche, mâchant lentement du chocolat et de la guimauve, une purée nauséabonde de sucre qui grince sous ses dents. Mis à part la métaphore tout à fait littérale de la consommation, son corps est présenté de manière similaire à Jen non pour le sexualiser, mais pour le rendre grotesque. Si le spectateur doit se délecter de gros plans de jambes, d’estomacs et de seins parfaits, il doit également se délecter de gros plans du grotesque. Alors que la caméra passe à un plan moyen-long, le spectateur est maintenant aligné avec Dimitri alors qu’il quitte la pièce et ferme la porte derrière lui, scellant le sort de Jen.

Ce refus de montrer plus de quelques secondes de son viol est la qualité la plus unique de Revenge. La majorité des films de viol-vengeance, y compris les deux versions de I Spit On Your Grave, passent des minutes angoissantes montrant la torture et le viol d’une femme, se délectant de la destruction de son corps hurlant. Dans ces moments, le regard masculin est le plus répandu car le spectateur est souvent invité à aligner leurs points de vue sur les violeurs, ce qui peut en faire des participants actifs au viol de la femme. Cependant, Fargeat s’éloigne du spectacle violent et laisse le spectateur s’identifier à l’homme complice, qui assiste au début du viol puis quitte la pièce. Le spectateur est refusé de voir la violation du corps de Jen et est plutôt rendu complice de l’acte, plutôt qu’actif, ce qui change le regard habituel utilisé dans ces moments. Le centre d’intérêt passe du corps féminin sexualisé au corps masculin grotesque, remettant ouvertement en question la nécessité de se délecter du viol et de la torture d’une femme pour justifier sa vengeance éventuelle; le spectateur n’a pas besoin de subir 20 minutes ou plus de viol pour comprendre comment le violer doit être violé.

Jusqu’à ce point de Revenge, le spectateur a été impliqué dans l’objectivation et l’agression de Jen. La caméra fonctionne pour les aligner principalement sur les personnages masculins alors qu’ils prennent ce qu’ils veulent d’elle. Cependant, le regard du spectateur est plongé dans la tourmente après son viol alors qu’ils sont introduits dans son corps en ruine et sont plus alignés avec sa perspective; elle n’est plus la figure de lolita hyper féminisée du début du film, mais un corps abject suintant de sang. Cela ne veut pas dire que son corps est ruiné lorsqu’elle est violée. Au contraire, il est ruiné lorsqu’elle est repoussée d’une falaise par Richard. Son corps est empalé sur un arbre, une branche phallique pénétrant son estomac parfait, comme si elle n’avait pas été suffisamment pénétrée. Elle survit miraculeusement à la chute et dans ses tentatives de soigner ses blessures, Jen effectue une auto-chirurgie. Elle se marque ensuite avec une canette de bière pour cautériser la plaie, laissant son estomac marqué et marqué avec l’image d’un aigle géant. Même si son corps est en train de passer de l’image d’hypersexualité à l’image de traumatisme, la caméra ne laisse pas le spectateur détourner le regard de ses blessures, comme pour dire: «si tu voulais la regarder quand elle était sexualisée, vous devez aussi la regarder dans cet état. »

Il semble y avoir une contradiction dans mon argumentation ici, car le corps transformé de Jen est toujours déshabillé; ne semblerait-il pas être un corps sexualisé parce qu’il n’est pas recouvert? Fargeat a abordé cette question dans une interview, en disant:

«Du début à la fin, elle est en quelque sorte la même personne; elle habite simplement son corps d’une manière différente et l’utilise d’une manière différente. Je voulais que son corps soit au centre de l’histoire du début à la fin. C’est pourquoi il était également important pour moi qu’elle ne se couvre pas en seconde période. Je ne voulais pas transmettre l’idée qu’elle allait être forte parce qu’elle a maintenant des vêtements. “

Jen peut être déshabillée, mais cela ne signifie pas qu’elle est sexualisée; ce corps déshabillé qui est couvert de saleté et orné d’un soutien-gorge en lambeaux, montre une forme d’autonomisation dans le corps apparemment érotisé, ou du moins nu. La révélation finale de son corps renforce ce fait alors que la caméra montre sans vergogne chaque centimètre de son corps, plutôt que les coupures rapides vues au début. Il imite le regard masculin vu au début des deux versions de I Spit On Your Grave, mais dans le cas de Revenge, son corps est présenté différemment en termes d’esthétique. La caméra tourne lentement autour de son corps tout en se déplaçant vers le haut, révélant pleinement cette nouvelle version de son corps. On montre au spectateur chaque angle et chaque centimètre du “nouveau” corps de Jen, qui ne ressemble à son ancien corps qu’à ses boucles d’oreilles en étoile rose. Ce petit rappel nous montre que, même à travers le processus transformateur de viol-vengeance qui transforme généralement la protagoniste féminine en un être totalement différent, Jen conserve une partie de son moi passé, ce qui illustre qu’il n’est pas nécessaire de lâcher complètement la féminité pour montrer le pouvoir. Alors qu’elle commence à chasser sa proie, nous voyons à travers ses yeux alors qu’elle pose des jumelles à son visage. Cette perspective, associée à l’image de son corps transformé et quasi armé, montre qu’elle est désormais en contrôle. Elle est sur le point de se venger.

Fargeat ne considère pas les vêtements comme un élément qui connote la sexualité contre la non-sexualité. Une femme déshabillée peut encore avoir de l’agence et du pouvoir sans devenir un objet sexuel; Revenge offre une représentation plus nuancée du pouvoir sexuel qui ne vient pas seulement de séduire les hommes. Le corps de Jen est exposé, mais au lieu d’être beau et immaculé, son corps est un rappel de sa sexualité passée et du nouveau corps ruiné; ses blessures sont exposées, pas cachées, c’est pourquoi cette version du corps abject est si différente des précédents films de viol-vengeance. Ses boucles d’oreilles rose vif rappellent sa féminité; peu importe ce qu’elle éprouve, ces symboles de son passé brillent sous ses cheveux imbibés de sang. Sa sexualité ne doit pas être considérée comme honteuse ou quelque chose qui doit être effacé. Au lieu de cela, la sexualité est maniée comme une arme.

Bien que j’aie utilisé le regard transformationnel pour discuter de la façon dont la caméra permet au spectateur de voir le corps féminin dans Revenge, ce terme pourrait avoir une double signification lorsqu’il est appliqué au sous-genre pour décrire comment le spectateur et le protagoniste féminin se transforment tout en regardant ces viols plus récents. -des films de vengeance. Ces étapes du regard transformationnel de Revenge illustrent à quel point c’est un film qui fonctionne dans les conventions existantes pour créer quelque chose qui reflète un moment culturel plus actuel. À l’ère de #MeToo et #TimesUp, Revenge marque un changement dans la façon dont les films d’horreur dirigés par des femmes dépeignent le viol et la vengeance sous un jour différent.

Il ne s’agit plus seulement de spectacle mais aussi de confronter les anciennes méthodes d’exploitation; et plus important encore, les réécrire pour un contexte plus contemporain.