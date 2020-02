La fille d’Alejandro Fernández a eu 18 ans et c’est ainsi qu’elle l’a célébré (avec un petit bikini)

Alejandro Fernández, l’un des chanteurs les plus reconnus et les plus importants du Mexique, a célébré avec sa famille le 18e anniversaire de sa plus jeune fille, Valentina.

14 février 2020

Valentina Fernandez, le plus jeune des cinq frères et sœurs a tourné récemment et Alejandro Fernandez et le reste de la famille n’a pas hésité à la féliciter. Ce n’est plus une fille!

Même si Alejandro Dès son jeune âge, il a été impliqué dans le monde de la musique, il a toujours été très conscient de sa famille.

Maintenant, le plus jeune de la famille Fernandez Elle a 18 ans et a l’air plus divine que jamais, une déesse!

Le poulain a également félicité publiquement sa petite fille, ainsi que ses autres enfants, ils ont tous fait une journée spéciale pour la belle Valentina.

Chaque jour, cette fille est plus belle!

