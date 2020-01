La fille de Farrah Abraham, Sophia, blanchit ses dents et ses disciples sont inquiets pour sa sécurité

Il y a beaucoup de stars de Teen Mom célèbres qui ont réussi, mais peu sont aussi controversées que Farrah Abraham. Alors que Farrah a fait ses débuts sur MTV’s 16 and Pregnant, elle a montré son attitude de diva sur Teen Mom OG. Elle n’est plus associée à l’émission, mais elle publie tout ce qu’elle et sa fille de 10 ans, Sophia, préparent sur Instagram. Et, bien sûr, ses partisans critiquent constamment Farrah pour ses choix parentaux obscurs.

Maintenant, les partisans de Farrah et Sophia redeviennent critiques. Une vidéo a été publiée sur le compte de Sophia montrant la petite fille subissant une procédure de blanchiment des dents, et les fans mettent en garde Farrah contre cela. Voici ce qui se passe.

Farrah Abraham a discuté de chirurgie plastique avec Sophia Abraham

Sophia Abraham et Farrah Abraham arrivent au 76e Festival du Film de Venise le 30 août 2019 | Daniele Venturelli / WireImage

Farrah n’est pas étrangère à passer sous le couteau, et elle poste fréquemment ses nombreuses procédures sur Instagram pour que tous ses abonnés en soient témoins. Alors que l’ex-star de Teen Mom a 28 ans et peut prendre ses propres décisions, les fans craignent qu’elle ne permette à sa fille de faire quelque chose de téméraire à un jeune âge.

D’ACCORD! Le magazine a parlé à Farrah de ce qu’elle penserait si Sophia voulait passer sous le couteau. Et Farrah a d’abord répondu: «Cela n’arriverait jamais, tout d’abord!» Mais elle a ensuite expliqué qu’elle discutait de la chirurgie plastique avec Sophia, car elle pensait qu’il était important que sa fille sache comment tout cela fonctionnait.

“Je pense que la curiosité, tout comme avec le maquillage et toutes les autres choses que les enfants expérimentent, vous savez, je pense que c’est génial d’avoir des conversations comme vous le feriez sur les oiseaux et les abeilles sur la chirurgie plastique”, a déclaré Farrah. “Et assurez-vous, vous savez, comme il y a le top … vous savez, les meilleures chirurgies populaires chez les femmes. Et c’est comme le nez, les seins, les mégots. … Je pense que c’est juste courant d’être curieux, posez des questions sur ces choses. »

Les followers de Farrah s’inquiètent de la façon dont Sophia est présentée sur Instagram

Farrah peut jurer que sa jeune fille ne fera jamais de travail, mais les fans sont déjà inquiets de la façon dont Sophia se présente. L’Instagram de la petite fille est plein de tutoriels de maquillage et de photos de modélisation. Et elle a même une vidéo dédiée à ses «ennemis», bien que les préadolescents ne devraient pas se soucier de l’intimidation en ligne.

Les disciples de Sophia se sont également inquiétés de la façon dont elle s’habille. Sophia porte souvent des vêtements que certains peuvent trouver révélateurs, et les fans pensent que Farrah devrait couvrir sa fille pour Internet, même si c’est ainsi qu’elle est autorisée à s’habiller à la maison.

«Elle est terriblement jeune pour porter cette chemise. La plupart des parents essaient de protéger leurs enfants d’une attention perverse », a commenté un abonné sur le post de Sophia la montrant dans un haut court et des leggings.

Les abonnés paniquent après avoir vu la vidéo de blanchiment des dents de Sophia

Alors que Sophia ne passe pas sous le couteau, elle participe toujours à des procédures pour modifier son corps. Et ses followers paniquent après qu’elle ait posté une vidéo d’elle essayant son nouveau kit de blanchiment des dents.

Le kit comprend une lumière qui rendrait les dents sensiblement plus blanches en seulement 15 minutes. La personne qui administre le produit ne semble pas du tout préoccupée par l’âge de Sophia. Et Farrah encourage également le produit, car c’est elle qui a pris la vidéo de Sophia en train de l’essayer.

“Blanchir vos dents rend vos dents super sensibles et plus sujettes aux caries, il enlève l’émail qui ne revient jamais !!!”, a averti un suiveur.

“Est-ce vraiment sûr pour les enfants?!”, A demandé un autre.

“À votre âge, vous ne devriez pas avoir de problème de blanchiment”, a encore noté un autre.

Farrah a noté dans le passé qu’elle ne laissait aucune haine en ligne lui ou Sophia, donc nous sommes sûrs que nous continuerons à voir ses tactiques parentales controversées à l’avenir. Nous espérons qu’il n’y aura pas non plus de dommages à long terme aux dents de Sophia!

