La fille de Farrah Abraham, Sophia, sort enfin avec des enfants de son âge

Nous regardons Teen Mom depuis des années, et nous ne pouvons pas oublier quand Farrah Abraham était l’une des principales stars de la série. Alors qu’elle a commencé son temps à la télé-réalité avec MTV’s 16 and Pregnant, elle a été la plus mémorable pour son temps passé sur Teen Mom OG. Malheureusement, son attitude dramatique et son incursion dans l’industrie du film pour adultes ne se sont pas bien passées avec MTV, car elle n’est plus associée à l’émission.

Cela ne signifie pas pour autant que Farrah a disparu. Elle et sa fille de 10 ans, Sophia, ont toutes deux des comptes Instagram malgré les réactions du public. Et les fans supplient Farrah de laisser son enfant agir plus comme un enfant et moins comme un adulte depuis des années.

Il semble que les fans obtiennent enfin ce qu’ils souhaitent. Une photo a été publiée sur le compte Instagram de Sophia la montrant avec des enfants de son âge. Voici ce qui s’est passé.

Farrah Abraham choisit de scolariser sa fille, Sophia Abraham

Farrah a toujours été franche avec ses partisans en ce qui concerne son style de vie, ses tactiques parentales et ce qu’elle fait avec sa fille. La star de télé-réalité publie fréquemment des photos de toutes les vacances et événements somptueux auxquels elle et Sophia assistent ensemble. Quant à la façon dont l’enfant de 10 ans est capable de faire de la jet-set à travers le monde, c’est parce que Farrah insiste pour scolariser sa fille à la maison.

«Sophia a commencé l’école. Elle fait de l’école à la maison, donc elle peut venir à plus d’événements et c’est génial “, a déclaré Farrah à In Touch Weekly en 2018.” Elle se concentre davantage sur ses études, parcourant le monde si elle veut le faire pendant qu’elle va à l’école. “

Non seulement Farrah homeschool Sophia pour que l’enfant puisse avoir plus d’expériences de vie, mais elle a également noté qu’elle s’inquiète de la jalousie des autres enfants. “Je suis honnêtement du genre:” Oh mon Dieu, elle va ressentir plus de jalousie que je n’en ai jamais rencontrée quand elle est au lycée “”, note le Hollywood Gossip, note Farrah.

Les détracteurs de Farrah pensent qu’elle devrait laisser Sophia sortir avec plus d’enfants de son âge

Farrah Abraham (L) et Sophia Laurent Abraham participent à SYLVANIA SMART + présente Mashup LA | Araya Diaz / . pour Mashup LA

Sophia peut voir des parties du monde que d’autres enfants n’ont jamais osées, mais pour son propre développement, les disciples de Farrah craignent que Sophia ne passe pas assez de temps avec les enfants de son âge.

En novembre 2018, Farrah a publié de nombreuses photos de ses vacances aux Maldives qu’elle a prises avec Sophia. Alors que cela ressemblait à un moment relaxant et amusant pour le duo, les partisans de Farrah ont pris les commentaires pour rappeler à Farrah Sophia qu’elle devait socialiser avec d’autres enfants.

“Je pense que vous devez laisser Sophia avoir sa propre vie et obtenir vos propres amis et la laisser être un enfant, elle n’a pas besoin d’être dans ce que vous faites”, a commenté un abonné.

Farrah ne voit rien de mal à sa parentalité. «Je pense que j’ai eu, comme, une révélation cette année que je suis en fait une très bonne maman. Et je pense qu’il est si important pour les parents de se donner une tape dans le dos », a déclaré Farrah à The Blast lorsque Sophia a eu 10 ans.

On dirait que Sophia passe enfin du temps avec d’autres enfants

L’Instagram de Sophia regorge de tournages de modélisation et de vidéos de sa vie, mais il présente rarement d’autres enfants. Curieusement, le 30 décembre, Farrah a posté une photo sur Instagram de Sophia la montrant avec ses cousins ​​du même âge. “Mes meilleurs cousins ​​en pause”, a déclaré la légende.

On dirait que ces cousins ​​sont du côté du père de Sophia. Derek Underwood, le père de Sophia, est décédé avant sa naissance, et Farrah publie de temps à autre des souvenirs de lui sur ses réseaux sociaux.

Instagram de Sophia n’est pas toujours plein de bons commentaires, mais ses followers semblent aussi aimer cette photo d’elle avec ses cousins.

“Enfin avec des gens de son âge!”, S’est exclamé un disciple.

“Profitez de vos vacances filles … amusez-vous, soyez bon et profitez de la nouvelle année”, a ajouté un autre.

Même si les deux autres enfants sur la photo sont de la famille, c’est génial de voir Sophia profiter de son temps avec eux. Nous espérons voir plus de contenu comme celui-ci à l’avenir.

