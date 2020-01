La fille de Jim Carrey, Jane, ressemble exactement à son père maintenant qu’elle est toute adulte

Le monde a d’abord connu Jim Carrey en tant que goofball loufoque de la série de sketchs In Living Color avant de jouer dans des films comme Ace Ventura: Pet Detective, The Mask et Dumb and Dumber.

Au fil des ans, ses rôles se sont élargis et les fans ont pu constater que non seulement il était hilarant, mais qu’il avait également de sérieux rôles d’acteur.

Dans sa vie personnelle, les médias ont couvert les nombreuses relations de Carrey avec des célébrités de renom telles que Renée Zellweger et Jenny McCarthy, mais son unique enfant, Jane Carrey, est issue de son premier mariage, bien avant sa renommée Ace Ventura. Maintenant, elle a grandi et ressemble à lui.

Qui est la mère de Jane Carrey?

Lorsque Jim Carrey travaillait sur le circuit de la comédie à la fin des années 1980, il a rencontré Melissa Womer, une comédienne et comédienne au Comedy Store. En 1987, les deux étaient mariés, Womer a changé son nom de famille en Carrey, et ils ont eu leur premier et unique enfant, Jane.

Les deux étaient heureux ensemble sans beaucoup d’attention des médias jusqu’à leur divorce en 1995.

Melissa Carrey aurait eu du mal à s’adapter à la célébrité soudaine de Jim Carrey, commençant alors qu’il tournait Ace Ventura en 1993.

Dans une couverture de Rolling Stone de 1995, elle dit qu’elle lui avait dit à l’époque: «Vous devez rentrer à la maison et remettre les pieds sur terre et sortir vos déchets comme tout le monde, sinon je ne peux pas être mariée avec vous. «Et au fond, il a appelé mon bluff.»

Les deux se sont séparés et peu de temps après que Carrey sortait avec sa co-star de Dumb and Dumber, Lauren Holly. Des rumeurs se sont répandues selon lesquelles elle avait rompu leur mariage, mais toutes les personnes impliquées, y compris Melissa Carrey, ont nié cette affirmation avec véhémence.

Melissa Carrey a même défendu leur relation, affirmant que Jane Carrey, qui avait 8 ans à l’époque, «aime [Holly]et c’est ce qui compte. C’est une personne sympa. ”

Carrey et Holly se sont mariées en 1996, mais le mariage a été de courte durée et s’est terminé l’année suivante. Carrey a eu plusieurs autres relations de haut niveau mais n’a pas été remariée depuis.

Jane Carrey suit-elle les traces de son père?

Jane Carrey est une artiste, mais de la musique, pas de la comédie. Elle est apparue pour la première fois au public lorsqu’elle a auditionné pour American Idol en 2012. Elle avait 24 ans à l’époque et était déjà mère de son unique enfant, Jackson Santana.

Dans son interview pour l’émission, elle a dit de son père: “Ce n’est pas la célébrité la plus extravagante donc ça a été assez normal … assez”. Elle a ajouté: “C’est difficile de grandir dans l’ombre de quelque chose et d’essayer de trouver sa place dans le monde sous cette énorme ombre. ”

Elle a réussi la prochaine série d’auditions à Hollywood, mais a été éliminée à son arrivée.

Jane et Jim Carrey ont collaboré sur un projet

En 2013, Jane a travaillé à l’écriture et à l’enregistrement d’un EP avec son père pour son livre sincère pour enfants, How Roland Rolls. Dans les images des coulisses, Carrey a déclaré: «Jane est incroyablement talentueuse, musicalement», et a expliqué que travailler avec elle sur le projet était l’une des meilleures expériences de sa vie.

Jane Carrey a également enregistré quelques chansons pour son film de 2014, Dumb and Dumber To, et a accueilli un épisode de Catfish en 2018. Dans son interview pour l’émission, elle a révélé que bien qu’elle n’ait jamais catfished personne, elle peut comprendre le désir de vouloir cacher des parties de vous-même.

Elle a dit qu’elle voulait que les gens apprennent à la connaître comme elle-même avant de découvrir qu’elle était la fille de Jim Carrey.

Jane Carrey n’a pas été vue ou entendue de beaucoup depuis ses jours American Idol et la promotion de son épisode de Catfish sur Twitter. Il est intéressant de noter, cependant, que Jim Carrey ne suit qu’une seule personne sur Twitter, la seule plateforme de médias sociaux qu’il utilise, et c’est elle.

Donc, nous pouvons supposer que malgré son manque de célébrité, son père est toujours son plus grand fan.