La fille de Kobe Bryant est également décédée dans un accident d’hélicoptère aux côtés de son père

Plus tôt dans la journée, nous avons reçu la tragique nouvelle que la légende de la NBA Kobe Bryant était décédé à l’âge de 41 ans.

L’athlète superstar avait été impliqué dans un accident d’hélicoptère ce matin qui a coûté la vie à tout le monde à bord. Et selon TMZ, cela inclut sa fille Gianna, qui avait 13 ans. D’après ce que nous comprenons, les deux étaient en route pour la Mamba Academy près de Thousand Oaks, en Californie, en direction des entraînements de basket-ball.

Pour ceux qui connaissent la famille de Kobe, vous savez que Gianna cherchait à suivre les traces de son père (avec le jeune espérant jouer pour UConn un jour) et Bryant avait été assez actif dans le coaching de l’équipe de collège de sa fille ces dernières années.

“Ça a été amusant!”, A-t-il déclaré à propos de l’expérience de l’année dernière. «Nous travaillons ensemble depuis un an et demi et ils se sont considérablement améliorés depuis. J’ai un groupe de grands parents, un groupe de filles vraiment, vraiment intelligentes et travailleuses, et – elles sont toutes en septième année, elles ont toutes 12 ans – mais elles jouent si bien! “

On ne sait toujours pas qui d’autre était dans l’hélicoptère avec Kobe et Gianna quand il est tombé, mais les rapports disent qu’il y avait un autre joueur et parent avec eux et au total, il y avait au moins 5 personnes impliquées dans l’accident. La cause exacte de l’incident est toujours en cours de détermination par les autorités et des enquêtes sont en cours, mais le véhicule se serait écrasé à flanc de colline et aurait pris feu ce matin vers 10 heures.

Bien sûr, on se souviendra toujours de Bryant pour ses contributions incroyables au jeu de basket-ball. En tant que l’un des meilleurs joueurs à avoir joué, sa longue carrière l’a vu accumuler de nombreux championnats NBA, titres de MVP, apparitions All-Star et plus, battant des records record après record.

Kobe Bryant Il laisse dans le deuil son épouse, Vanessa et leurs trois autres enfants: Natalia, 17 ans, Bianka, 3 ans, et Capri, qui n’a que 7 mois. En ce moment, nos pensées et nos prières les accompagnent ainsi que le reste des amis et de la famille des athlètes.