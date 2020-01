La fille de Kobe Bryant, Gianna, était la prochaine star de basket-ball de la famille Bryant

La fille du gardien des Lakers de Los Angeles, Kobe Bryant, Gianna, était la prochaine star du basket-ball de sa famille. Gianna était la deuxième fille aînée de Kobe et rêvait de jouer un jour dans la WNBA. La jeune fille de 13 ans est décédée tragiquement aux côtés de son père dans un accident d’hélicoptère au cours du week-end.

Kobe Bryant et sa fille Gianna Bryant | Allen Berezovsky / .

Kobe Bryant parle de l’avenir du basket-ball de Gianna

En tant que l’un des plus grands joueurs de l’histoire de la NBA, Kobe n’a jamais hésité à partager l’amour de sa fille pour le jeu. En 2018, on a demandé à Kobe sur Jimmy Kimmel Live si Gianna, également appelée Gigi, voulait jouer dans la WNBA et suivre ses traces.

“Elle le fait, c’est sûr”, a répondu un fier Kobe.

Selon le nouveau

York Post, Kobe a ajouté que Gianna avait toujours une réponse hilarante

chaque fois que les fans ont fait valoir que lui et sa femme, Vanessa, devraient avoir un garçon.

“Elle est comme …” J’ai compris. Ce n’est pas un garçon pour ça. J’ai compris, “” at-il

partagé. “Je me dis:” C’est vrai. Oui. Tu as ça.'”

Sur les réseaux sociaux, Kobe Bryant a souvent appelé Gianna Mambacita, qui

est une pièce de théâtre sur son surnom NBA, Black Mamba. Il a également fréquemment partagé des clips de

sa fille jouant au basket aux côtés de ses coéquipières.

Dans les vidéos, il est assez évident que Gianna avait une promesse

carrière de basket-ball devant elle et aurait très bien pu devenir la prochaine star

de la WNBA.

Kobe coache l’équipe de Gianna

Kobe Bryant a été très impliqué dans l’éducation du basket-ball de Gianna.

Après sa retraite des Lakers en 2016, Kobe a commencé à entraîner l’équipe de Gianna

école intermédiaire.

Dans une interview en 2018, Kobe a expliqué comment lui et Gianna

très bien et qu’ils n’avaient aucun problème dans leur relation.

“Gianna’s

assez facile à coacher », a déclaré Kobe. “Nous n’avons eu aucun problème de

genre de chose papa-fille. Elle est très compétitive et elle travaille dur, donc

il n’y a pas eu de problème avec ça. “

Plus tard cette année-là, Kobe Bryant a révélé que Gianna envisageait déjà de jouer au basket-ball à l’université. Son premier choix a été l’Université du Connecticut.

Kobe a révélé les plans du collège de Gianna à Reggie Miller après une

match au Staples Center. Kobe a dit à l’ancienne star des Indiana Pacers qu’elle

était déterminé à rejoindre les Huskies.

Compte tenu de son évolution sur le terrain au fil des ans,

il ne fait aucun doute que les Huskies auraient accueilli Gianna à bras ouverts. Nous sommes

également convaincu que Kobe l’aurait soutenue à chaque étape.

Une vie écourtée

La carrière prometteuse de Gianna dans le basket-ball a été tragiquement écourtée

après qu’elle est décédée dans le même accident d’hélicoptère qui a pris son père. Kobe

Bryant et Gianna voyageaient avec cinq autres passagers lorsque l’avion

s’est écrasé dans une colline dans les Calabasas.

On ne sait pas exactement pourquoi l’hélicoptère est tombé, mais le

la météo aurait joué un rôle. J’espère que nous en apprendrons plus

sur la tragédie dans les jours et les semaines à venir.

Les deux se dirigeaient vers un camp de basket à Thousand

Oaks et l’hélicoptère appartenaient à Kobe. Il s’est écrasé bien plus de 160 mph

et a immédiatement éclaté en flamme.

Le personnel d’urgence est arrivé rapidement après l’accident et n’a trouvé aucun

survivants à bord. Les décès de Kobe Bryant et Gianna Bryant ont stupéfait

le monde du basket. Il laisse dans le deuil son épouse Vanessa et trois

frères et sœurs: Natalia Bryant, Bianka Bryant et Capri Bryant.

À l’intérieur de Kobe Bryant et le lien fort de Gianna

En dehors de l’entraîner sur le terrain, Kobe et Gianna ont partagé un

lien étroit qui tournait autour du basket-ball. La paire était

fréquemment repéré regarder des matchs de la NBA ensemble, où Kobe donnerait souvent

Gianna donne un aperçu de ce qui se passait sur le terrain.

Cela inclut une apparition lors d’un match des Brooklyn Nets en

Novembre. Kobe a été surpris en train de donner des indications à Gianna et il est clair qu’ils

partagé un lien unique.

Gianna, bien sûr, n’a pas hésité à montrer ses compétences sur

des médias sociaux. Il y a quelques semaines, elle a partagé un extrait d’elle-même lors d’un match et

comparé aux faits saillants de son père.

Elle a également récemment partagé une adorable photo d’elle et de Kobe

assis au premier rang lors d’un match des Lakers. Les deux sourirent grand pour les caméras et

avait l’air ravi de partager un moment.

Suite à la tragédie, Kobe et Gianna ont reçu un

effusion d’amour et de soutien des fans du monde entier. Ceci comprend

des souvenirs de David Beckham, Shaquille O’Neal et Magic Johnson.

La NBA a également publié une déclaration honorant Kobe Bryant et

son héritage.