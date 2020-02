La fille de Kylie Jenner chantant «Rise and Shine» est la chose la plus mignonne de tous les temps

Kylie Jenner aime montrer sa fille, Stormi. le

Le fondateur de Kylie Cosmetics a accueilli Stormi avec son petit ami de l’époque, Travis Scott

en février 2018. Jenner et Scott ont

depuis rompu, mais le magnat du maquillage et le rappeur auraient toujours

coparentalité extrêmement bien.

Jenner aime publier Stormi sur les réseaux sociaux chaque fois qu’elle le peut, et la petite fille qui chante «Rise and Shine» est trop mignonne.

Kylie Jenner et Stormi | Images de Pierre Suu / GC

Jenner a accueilli sa fille en 2018

Stormi a surpris Jenner et Scott en 2017.

Les deux ne sortaient ensemble que depuis environ deux mois lorsqu’ils ont appris

attendaient leur premier enfant. Étonnamment, ils ont pu garder

La grossesse de Jenner est un secret jusqu’à ce que le couple d’alors présente son bébé

le monde en février 2018, bien que beaucoup de gens soupçonnaient le magnat de la beauté

Enceinte.

Jenner et Scott sont restés ensemble pendant environ un an et demi après la naissance de Stormi. Bien que les fans pensaient qu’ils dureraient pour toujours, les deux ont annoncé leur rupture surprenante à l’automne 2019. Cependant, ils se sont réunis pour les vacances depuis et ont récemment travaillé ensemble pour organiser Stormi une énorme deuxième fête d’anniversaire.

Jenner aime publier des photos et des vidéos hilarantes de sa petite fille

Les comptes de Jenner sur les réseaux sociaux bourdonnent toujours. Elle aime

publier des images miroir et des photos solo montrant un nouveau look, que ce soit

cheveux amusants ou une tenue à la mode. Jenner montre également ses ongles, donnant généralement

les fans la regardent

nouveau look des ongles toutes les quelques semaines.

Mais entre les photos glamour, Jenner aime montrer la personnalité passionnante de sa fille. Stormi a tendance à faire rire les adeptes de Jenner, comme sa vidéo essayant de tourner un ballon de basket (la tentative la plus mignonne de tous les temps) ou le temps où elle a demandé à sa mère de mettre la musique de Travis Scott au lieu du remix “Rise and Shine”.

Sa récente vidéo de Stormi chantant «Rise and Shine» est incroyable

Jenner a récemment posté Stormi essayant de faire du karaoké.

Stormi parlait dans un microphone qui semblait attaché à une pièce de théâtre

set de karaoké, et Jenner lui a demandé de chanter “Rise and Shine”. Sa tentative a été

plus de dire les mots que de les chanter, mais c’était quand même un

chose adorable à regarder.

“C’est ça, je veux un bébé”, a commenté Winnie Harlow. “Elle est le bébé le plus mignon avec la petite personnalité la plus drôle de tous les temps”, a écrit Abigail Ratchford. “Noooooooo !!!! Je ne peux pas le supporter! », A ajouté Sofia Richie.

Les fans espèrent toujours qu’elle et Scott se remettront ensemble

Bien que Jenner et Scott se soient séparés l’automne dernier, les fans sont toujours

en espérant que les deux

raviver leur romance. Ils semblent être en très bons termes, et ils ont

passé beaucoup de temps ensemble au nom de leur fille. Les deux n’ont pas révélé

la raison de leur séparation, mais des horaires chargés pourraient avoir joué un rôle depuis

les deux ont une carrière florissante.

Bien sûr, tout peut arriver, et Scott et Jenner pourraient

éventuellement se remettre ensemble. Mais pour l’instant, ils font un excellent travail en prenant soin de

leur petite fille en dépit de ne plus être le couple puissant qu’ils étaient autrefois.