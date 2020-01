La fille de Luis Miguel a montré des taches de rousseur jamais vues et des lèvres plus charnues Magnifique!

La belle Michelle Salas a utilisé un filtre à taches de rousseur et était plus belle que jamais.

12 janvier 202012: 30

La fille du célèbre chanteur mexicain Luis Miguel, Michelle Salas, Elle est l’une de ces figures qui a su utiliser les réseaux sociaux pour devenir une influenceuse montrant toute sa beauté, son bon style et son talent.

Avec 1,2 million de followers sur Instagram, Michelle Profitez de cette plateforme pour vous consolider de plus en plus comme un spécialiste de la mode et du style. En plus de booster évidemment sa carrière de mannequin.

Récemment, la fille de Luis Miguel Il a osé utiliser le filtre à taches de rousseur populaire pour en dessiner quelques-uns sur son visage qui non seulement étaient spectaculaires mais qui sont également tombés amoureux de ses disciples.

Des commentaires comme “Linda”, “Wow”, “combien belle” étaient les plus abondants dans le post. En même temps, il y avait des adeptes qui ont applaudi la procédure esthétique qui a été faite sur les lèvres, ce qui les a rendues plus épaisses et plus charnues.

Michelle Il ne cesse de donner des sujets de conversation sur tout ce qui a trait à l’esthétique. Beaucoup la qualifient comme l’une des plus belles femmes du Mexique. Qu’en penses-tu?

