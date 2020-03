La fille de Niurka Marcos se prépare à devenir la nouvelle aventurière | Instagram

La fille controversée Niurka Marcos Elle se prépare à devenir la nouvelle aventurière et bénéficie du plein soutien de sa mère.

La comédie musicale de Aventureux à travers lequel plusieurs stars reconnues sont passées auxquelles le même Cubain controversé participera Niurka Marcos.

Récemment, la mère de Paie, Niurka a été interrogé sur le travail Aventureux après avoir appris que le producteur Juan Osorio, son ancien partenaire, a l’intention de la ramener au panneau d’affichage.

Vous pouvez être intéressé Niurka sort pour défendre Irina Baeva et attaque Laura Bozzo

La cubaine a dit à sa fille: Romina Il pourrait jouer le rôle protogonique dans cette comédie musicale et pour y parvenir, la danseuse est allée avec son ancien partenaire, le producteur, considérer sa fille Romina pour le rôle principal.

J’ai dit à Juan que s’il ne pouvait pas trouver un protagoniste, il penserait à Romi. Elle est prête: chanter, danser, jouer et oui c’est une vedette. »

De plus, le Cubain de 52 ans Il a souligné que sa fille avait déjà perdu plus de 18 kilos à l’aide d’une alimentation rigoureuse, mais elle souligne également avoir à surveiller de plus près les routines de sa fille afin qu’elle n’ait pas de conflits alimentaires.

Suivez-nous sur Google Actualités et cliquez sur notre étoile

L’actrice a laissé entendre que sa fille Romina Il est en cours de préparation et fait partie détaillée de ce processus

Quatre-vingt-dix pour cent de cela se faisait en ce moment, nous commençons à développer des muscles avec des produits qui le facilitent.

Suivez-nous sur notre Facebook et obtenez plus de Show!

Le régime que la fille du danseur est basé sur un régime cétogène dans lequel vous pouvez consommer des légumes et parfois des protéines, ces aliments que vous recommandez sont des suppléments qui contribuent également à ne pas se sentir faible.

Tu ne meurs vraiment pas de faim, j’ai mangé toute la journée “, a déclaré Romina.

Vous pouvez également lire Niurka fait des histoires sur les signes grossiers avec les jeunes dans un Tiktok

Ce qui précède, après la vedette a assisté à la réédition de la pièce “Les oiseaux noirs d’adieu, même où sa fille Romina a fait ses débuts dans le théâtre de chambre.

.