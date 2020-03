La fille de Robin Williams, Zelda, partage quelques photos personnelles avec son père pendant le nettoyage du coronavirus

Perdre un être cher n’est jamais facile. Mais c’est particulièrement difficile lorsque votre ami ou membre de votre famille est aimé à travers le monde. Ainsi, lorsque le monde perd une étoile aussi célèbre que Robin Williams, cela a tendance à avoir un effet considérable. Mais l’acteur primé aux Oscars est loin d’être oublié.

Ses fans continuent de se souvenir de la longue liste de performances mémorables de la star de Good Will Hunting, oscarisée. Mais finalement, ce sont ceux qui l’ont connu personnellement qui se souviennent le mieux de Williams. Sa fille, Zelda Williams, a certainement fait sa part pour garder la mémoire de son père en vie.

Robin Williams et sa fille Zelda lors de la première de «RV» | Kevin Winter / .

La mort de Robin Williams en 2014 a choqué le monde

Partout, les fans ont pleuré la perte de Williams le 11 août 2014. Commençant comme un comédien debout, il est devenu une célébrité majeure en tant que moitié du duo de sitcom populaire Mork & Mindy. Puis tout au long des années 1980, Williams a livré des performances emblématiques nominées aux Oscars dans des films tels que Good Morning, Vietnam et Dead Poets Society.

Sa renommée n’a augmenté que dans les années 1990, d’autant plus que toute une génération d’enfants a grandi en regardant des mégahits comme Aladdin, Mme Doubtfire et Jumanji. Bien que le statut de leader de Williams ait quelque peu diminué au cours des années 2000 et au-delà, l’acteur est resté un favori des fans pour son œuvre.

Depuis son décès, bien sûr, nombre de ses rôles les plus célèbres ont été revisités dans des remakes (Aladdin), des redémarrages (Jumanji) et des adaptations de scène (Mme Doubtfire). Et les fans inconditionnels de Williams sont toujours là pour défendre l’héritage de l’acteur comme l’une des voix les plus distinctives de la comédie.

Sa fille, Zelda Williams, rend régulièrement hommage à son père

Williams a eu trois enfants tout au long de sa vie, mais seule Zelda, semble-t-il, est restée dans l’industrie du divertissement. L’actrice de 30 ans – actrice, doubleuse, réalisatrice et scénariste – est tout aussi polyvalente que son père. Et elle se tourne souvent vers les médias sociaux pour partager de bons souvenirs avec son célèbre père.

En décembre 2019, Williams a participé au “Quel personnage Disney êtes-vous?” Filtre Instagram. Que cela se soit produit lors de son premier essai ou non, la voir réagir en se voyant attribuer l’un des rôles les plus célèbres de son père – le Génie d’Aladdin – était inestimable.

Et maintenant, au milieu de la pandémie de coronavirus, Williams a tweeté de vieilles photos d’elle et de son père. Apparemment, elle les a trouvés tout en profitant de l’auto-isolation pour faire un peu de ménage de printemps. De par leur apparence, les photos ont été prises dans les studios MTV.

Les photos ont eu une bonne réponse

Les fans, bien sûr, ont adoré avoir un aperçu de la relation père-fille de Williams. Un certain nombre de fans ont partagé leur soutien à Williams et leurs réactions sincères. Un utilisateur de Twitter a même déclaré: «Je parie qu’il était le père le plus amusant de tous les temps. Il nous manque tous comme s’il était le nôtre. »

Beaucoup d’autres adeptes ont simplement choisi de ne pas même exprimer leur réaction avec des GIF émotionnels multiples après le message original de Williams. Même son demi-frère aîné Zak Williams a offert son soutien. “J’adore ça!” il a dit.

Même six ans plus tard, Robin Williams continue de laisser une impression durable sur ceux qui le connaissaient et son travail. C’est donc agréable de se rappeler à quel point il était plein de vie à travers le dernier message de sa fille. Bien que nous ne puissions pas tous avoir eu l’avantage de le connaître personnellement, le travail de Williams à l’écran et sur scène continue de nous inspirer et, oui, de nous faire rire.