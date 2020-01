La fille de Salma Hayek a déjà grandi et est tout aussi belle

Il y a peu d’occasions où l’actrice Salma Hayek partage quelque chose en rapport avec sa vie de famille avec le grand public, alors il en a surpris plus d’une que l’actrice, les jours précédents, a téléchargé une photo avec sa fille Valentina sur ses réseaux sociaux et l’actrice Rowan Blanchard lors de la première du film Disney «A Fold in Time.

Dans ce film, la jeune actrice Rowan Blanchard a un rôle principal, il est donc entendu l’intérêt particulier de Valentina de 10 ans d’assister à la première, car elle admire grandement le jeune Rowan pour ses apparitions sur la chaîne Disney Chanel.

Salma Hayek a partagé la photo avec le message suivant:

“Faire un sandwich de Valentina avec Rowan lors de la première de A Fold in Time”, ce qui précède car sur la photo Valentina apparaît au milieu des deux actrices.

Mais ce qui a le plus attiré l’attention de tous ses partisans et des médias sur la photo, c’est l’extraordinaire ressemblance physique qui existe entre Salma Hayek et sa fille Valentina, car beaucoup ont dit que les deux ressemblaient à deux gouttes d’eau et certains Ils ont même mentionné qu’au lieu de mère et fille, ils ressemblaient à des sœurs.

Et c’est vrai, sur la photo, vous pouvez confirmer que les deux partagent les mêmes factions.

Espérons que dans le futur Salma Hayek partagera plus de photos de sa fille pour percevoir sa croissance et voir si elle continuera à lui ressembler, ou si son père développera certaines caractéristiques plus similaires, rappelez-vous que Valentina est le résultat de la relation de Salma Hayek avec le Célèbre millionnaire Frances François-Henri Pinault.

