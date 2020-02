La fille de Steven Spielberg annonce sa carrière dans l’industrie du porno

Steven Spielberg Il est l’un des réalisateurs les plus éminents de l’industrie cinématographique. Il a l’une des carrières les plus réussies d’Hollywood et tout ce qu’il touche (ou du moins presque tout) devient or. Dans votre histoire il existe des dizaines de films qui font désormais partie de l’histoire du cinéma dans différents genres tels que le drame, l’action, l’aventure et la fantaisie, entre autres.

Pour cela, Il n’est pas surprenant que l’un de ses enfants ait décidé de suivre ses traces, et peut-être pas en tant que réalisateur, mais en tant que producteur ou même en tant que comédien. Et ce fut le cas avec sa fille Mikaela Spielberg, qui a annoncé qu’elle entre pleinement dans l’industrie du cinéma … mais du porno.

Mikaela, 23 ans, a révélé dans une interview pour The Sun qu’elle produisait des films porno, mais en ce moment, elle est en passe de devenir une professionnelle du sexe. Cette production de films pornographiques, comme l’a dit la fille du cinéaste, l’a aidé à surmonter certains troubles mentaux et dépendances comme l’alcool.

“Je suis vraiment fatigué de ne pas pouvoir m’approprier mon corps, et honnêtement, je me suis aussi fatigué qu’on me dise que je devais détester mon corps. Et je me suis fatigué de travailler jour après jour d’une manière qui ne satisfaisait pas mon âme. Je sens qu’en faisant ce travail, je suis capable de «satisfaire» les autres, et ça fait du bien. car cela ne me fait pas me sentir violée », a déclaré Mikaela Spielberg.

Mikaela ne fera pas l’amour dans les vidéos, mais montrera certaines parties de son corps. Son nom de scène, a-t-il révélé, est «Sugar Star». Ses productions pouvaient être vues sur PornHub, mais il a décidé de les télécharger depuis la plateforme jusqu’à l’obtention de sa licence comme travailleuse du sexe au Tennessee.

Dans leurs réseaux sociaux, Mikaela a révélé qu’elle avait été victime d’abus lorsqu’elle était plus jeune et que ces prédateurs n’avaient aucun lien avec son père ou quelque chose de similaire. Il a également parlé de souffrir d’un trouble de la personnalité limite. Il a également assuré que son travail et Votre décision est libre, vous vous sentez en sécurité et vous êtes consensuel.

Selon cette même interview, le producteur de porno a également déclaré que Il a dit à ses parents l’idée d’entrer dans l’industrie non pas en tant que producteur, mais aussi avec l’idée de devenir une travailleuse du sexe.

Comment Spielberg et sa femme Kate Capshaw ont-ils réagi? Apparemment, les idées de Mikaela pour l’avenir n’étaient ni remuantes ni gênantes. L’un des objectifs de la fille de Steven Spielberg est de récolter une bonne somme d’argent afin qu’elle ne dépende plus financièrement de son père., ni de ses grands profits ni de l’argent qu’il a dans sa caisse.