La fille de Vicki Gunvalson, Briana Culberson, teste négatif pour COVID-19

Vicki Gunvalson, l’ancienne star des Real Housewives of Orange County, se repose un peu plus facilement la nuit. Sa fille avait présenté des symptômes associés au coronavirus et avait dû s’auto-mettre en quarantaine. Après avoir fait un test pour le COVID-19, elle a obtenu ses résultats et ils étaient négatifs. Briana Culberson peut également se reposer plus facilement maintenant, sachant qu’elle n’infectera pas sa famille avec le virus qui sévit dans la majeure partie du pays.

Briana Culberson et Vicki Gunvalson | Dale Berman / Bravo / Banque de photos NBCU / NBCUniversal via .

Pourquoi Briana Culberson pensait-elle avoir le coronavirus?

Culberson vit sur la côte est où elle est infirmière. Comme vous pouvez l’imaginer, le RHOC-alun a été critiqué avec des heures de travail supplémentaires en raison de la pandémie. En tant qu’infirmière, elle est exposée à des patients qui arrivent avec COVID-19 et qui pourraient le lui transmettre.

C’est le mari de Culberson qui a alerté tous les fans sur Instagram qu’elle lui avait envoyé un texto après avoir été renvoyée du travail pour s’isoler.

«J’ai commencé à tousser au travail ce matin et j’étais essoufflé. Ils m’ont mis en quarantaine pendant 14 jours et m’ont renvoyé chez moi », a lu le texte publié par Ryan. «Je dois appeler le service de santé au travail le matin pour faire un suivi et voir la suite.»

“Pas encore de fièvre mais j’ai des frissons”, a-t-elle ajouté. “Je vais dormir à l’étage et je devrai probablement rester loin de vous autant que possible jusqu’à ce que j’en sache plus.”

Ryan a partagé le message sur Instagram et a déclaré: «Je me suis réveillé avec le texte que chaque famille médicale redoute ce matin. Les gars, veuillez prendre ces avertissements un peu plus au sérieux, ce n’est pas seulement votre famille que vous mettez en danger. Ne pas chercher de sympathie, juste essayer de sensibiliser. Veuillez garder Briana dans vos pensées et vos prières. »

Mise à jour sur la santé de Briana Culberson

Après avoir inquiété les fans, Ryan a fait le point sur l’état de santé de sa femme. Dans un message avec du texte en gras, il a informé que Culberson avait testé négatif pour le coronavirus.

“Les tests sont revenus négatifs”, a lu l’article. “Merci à tous pour vos aimables paroles et messages.”

La bonne nouvelle a sûrement rendu tous les fans et sa mère reconnaissants que tout se soit bien passé.

Vicki Gunvalson a appelé le coronavirus «la grippe»

Quelques semaines avant, et juste avant que les mandats «abri en place» des États ne commencent à arriver, Gunvalson a minimisé l’épidémie de coronavirus. Suivant l’exemple de Donald Trump, l’OG du CO a déclaré que ce n’était que la grippe.

«Je pense que tout le monde est devenu fou. C’est la grippe. Je ne suis pas paniqué à ce sujet “, a déclaré l’ancienne star de Bravo sur son podcast Whoop It Up with Vicki. “Le Seigneur a déjà déterminé quand nous allons mourir et comment nous allons mourir si littéralement, je m’en fiche.”

La star de la réalité essayait de s’approvisionner à Costco pour sa maison de vacances à Puerto Vallarta, mais a vu qu’il y avait de longues files d’attente pour entrer dans l’entrepôt.

«Le parking était hors de contrôle et les gens étaient dehors avec des chariots vides essayant d’obtenir du papier toilette. Les allées sont vides », a-t-elle noté.

Le fils de Gunvalson, Mike Wolf Smith, avait également des symptômes du coronavirus mais il n’a pas été testé car ses réactions ont été jugées pas assez graves.

“Mon médecin m’a dit que je ne valais pas la peine d’en perdre un”, a-t-il écrit sur Instagram. «J’ai été isolé à la maison. Restez à la maison, tout le monde. Avec le recul, cette fête n’aurait jamais dû avoir lieu. »

Dans les articles de suivi, Smith n’a pas informé les fans de son état de santé.