La fille d’Eric B. décède après un accident de voiture

La fille d’Eric B. est décédée dimanche après un accident de voiture dans le Connecticut.

Le représentant de la légende du hip-hop a confirmé la tragique nouvelle à Sister 2 Sister 2.0. «C’est avec une profonde tristesse et incrédulité que nous annonçons le décès prématuré de notre bien-aimée Erica Supreme Barrier», a déclaré Alvina Alston, la journaliste d’Eric B..

Erica, 28 ans, est décédée lundi à 18h18. de ses blessures subies dans l’accident. Son père a pleuré la perte et a remercié tous les sympathisants pour leur soutien et leurs prières, ainsi que le personnel médical de l’hôpital de Hartford.

«Elle a mené un vaillant combat, mais nous faisons confiance à Dieu et à sa décision ultime de la ramener à la maison», a déclaré Eric B. «Nous tenons à remercier sincèrement tous ceux du monde entier pour l’effusion de soutien et d’amour pendant cette période difficile. Veuillez continuer à garder notre famille dans la prière alors que nous nous préparons maintenant à mettre Erica au repos. »

Il a ajouté: «Il s’agit toutefois d’un malheureux accident de véhicule qui a coûté la vie à ses membres, et il est également crucial de prier pour l’autre conducteur impliqué. Nos cœurs vont aussi à lui et à sa famille, car nous n’avons aucune mauvaise volonté dans nos cœurs pour ceux qui sont impliqués. »

La page six rapporte qu’Erica conduisait dans une Mini Cooper à 1 h du matin dimanche, lorsque son véhicule «s’est arrêté sur la voie centrale» et qu’un camion venant en sens inverse «n’a pas pu s’arrêter à temps et a heurté l’arrière de la voiture. [Erica’s car]. ” Selon le rapport de police, elle a été grièvement blessée et a été transportée à l’hôpital de Hartford. L’autre conducteur n’aurait pas été blessé.

Eric B. a rendu hommage à sa fille en republiant des photos d’elle sur Instagram ainsi qu’une vidéo de lui l’amenant sur scène lors d’un spectacle. «Merci pour tous mes vœux !!! Je vous aime tous », a-t-il dit à ses disciples.

Le partenaire d’Eric B., Rakim, a également pleuré la perte. «Les plus sincères condoléances à mon frère Eric B. et à toute la famille élargie», a écrit la légende du hip-hop sur sa page Facebook officielle. «Ce soir, sa fille Erica est décédée après s’être blessée dans un accident de voiture. Erica était la plus brillante des étoiles et bien que sa forme physique nous manque énormément, nous célébrerons sa vie et son énergie éternellement. Veuillez mettre une bénédiction dans l’air. “