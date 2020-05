La fille qui aimait le film de Tom Gordon trouve un écrivain – / Film

Une adaptation cinématographique de Stephen King«S La fille qui aimait Tom Gordon a été à la périphérie pendant des années, avec feu George A. Romero une fois attaché à écrire et à diriger. Et tandis que Romero n’est malheureusement plus avec nous, Tom Gordon continue de vivre. L’année dernière, le bruit a couru qu’une fille qui aimait le film de Tom Gordon était toujours en préparation, avec l’ex-femme de Romero Christine Romero. Voici maintenant une mise à jour. Village Roadshow Pictures a opté pour les droits, et je ne suis pas d’accord avec ce co-créateur Christy Hall a été tapé pour saisir le script.

Deadline rapporte que Village Roadshow gère maintenant le film Girl Who Loved Tom Gordon. Comme cela a été signalé l’année dernière, Jon Berg de Stampede Ventures produit avec It Chapter Two producteur Roy Lee, Christine Romero, l’ancienne épouse de George Romero, et Origin Story’s Ryan Silbert. Et maintenant, la photo a un écrivain: Christy Hall, co-créateur et écrivain de I Am Not Okay With This.

Publié en 1999, The Girl Who Loved Tom Gordon est l’un des plus petits livres de King (il ne fait que 224 pages, ce qui est l’abréviation de King). C’est aussi principalement un spectacle d’une personne, car l’histoire se concentre principalement sur une jeune fille qui se perd dans les bois. Les bois du Maine, bien sûr, car il s’agit d’un livre de Stephen King. Voici le synopsis:

Lors d’une randonnée de six miles sur la branche Maine-New Hampshire de l’Appalachian Trail, Trisha McFarland, âgée de neuf ans, se lasse rapidement des querelles constantes entre son frère aîné, Pete, et sa mère récemment divorcée. Mais quand elle s’éloigne d’elle-même, puis essaie de rattraper son retard en tentant un raccourci, elle se perd dans un labyrinthe sauvage plein de périls et de terreur. À la tombée de la nuit, Trisha n’a que son ingéniosité comme défense contre les éléments, et seulement son courage et sa foi pour résister à ses peurs croissantes. Pour se réconforter, elle règle son Walkman sur les diffusions des matchs de baseball des Red Sox de Boston et suit les performances de son héros, le lanceur de relève Tom Gordon. Et quand la réception de sa radio commence à s’estomper, Trisha imagine que Tom Gordon est avec elle – la protégeant d’un ennemi bien trop réel qui a laissé une traînée d’animaux abattus et d’arbres mutilés dans les bois denses et sombres …

Je ne dirais pas que c’est l’un des meilleurs livres de King, mais c’est plutôt bien. Le plus gros problème avec le matériel, cependant, est qu’il n’est pas exactement cinématographique. La plupart du livre est entièrement dans l’esprit de Trisha alors qu’elle trébuche dans les bois, devenant de plus en plus désorientée et confuse. Tout cela est très interne, et il y aura forcément des changements pour mieux transmettre cela à l’écran.

