La fin de Furious 7 est le meilleur moment de l’histoire du cinéma – / Film

vin Diesel, le même homme qui a suggéré que Furieux 7 “gagnerait probablement le meilleur film” aux Oscars (… ce n’était pas le cas), estime sincèrement que la fin de ce film est “le meilleur moment de l’histoire du cinéma”. Regardez-le devenir émotif dans une interview parlant de revenir à la production de ce film après la co-star Paul Walker est mort, et écoutez-le montrer que les derniers moments du film sont meilleurs que tout ce qui a été commis au celluloïd avant ou depuis.

S’exprimant avec NME (via The Playlist) pendant la presse pour son nouveau film d’action Bloodshot, Diesel parle de la décision difficile de revenir au tournage de Furious 7 après la mort de Paul Walker dans un accident de voiture, et comment il pense que la fin du film tient le coup comme la plus grande chose jamais filmée.

«J’étais tellement réticent à retourner au tournage. J’avais juste l’impression que le studio me demandait de retourner à un enterrement, et j’étais tellement, tellement, tellement, tellement, tellement brisé par ça. Mais je ne voulais pas que quelqu’un utilise la tragédie comme intrigue. C’était si important pour moi… Ce fut un moment très, très difficile. Mais il y avait un certain réconfort dans le fait que nous avons pu nous protéger du caprice naturel d’un producteur ou de quiconque pour dire: “ Eh bien, maintenant, vous allez venger le personnage ” et l’utiliser comme intrigue et nous avons pu faire quelque chose de si beau et de si classe. Ce pourrait être le meilleur moment de l’histoire du cinéma – pas seulement dans ma carrière mais dans l’histoire du cinéma. Les hommes du monde entier ont été autorisés à pleurer – tout le monde a pu pleurer – mais les hommes du monde entier, pour la première fois de l’histoire, ont pu pleurer ensemble. »

Je ne veux pas transformer cela en un article qui se moque de Vin Diesel, car il a clairement traversé une terrible tragédie et si vous le regardez donner cette réponse, il semble qu’il croit vraiment ce qu’il dit. De plus, j’aime vraiment, vraiment Furious 7. Et bien que j’apprécie le sentiment derrière sa déclaration – qu’autoriser les gens (en particulier les hommes) à pleurer dans un théâtre est une bonne chose, et briser les barrières sociétales comme ça peut réunir les gens de manière cathartique – ce n’est tout simplement pas vrai que Furious 7 a marqué la première fois dans l’histoire où les hommes pleuraient ouvertement dans une salle de cinéma. Mon mec a-t-il déjà vu The Shawshank Redemption? Brian’s Song? Champ de rêves? Cercle des poètes disparus? Gros poisson? Ou que diriez-vous de sauver le soldat Ryan, dans lequel Diesel était lui-même? Je suis sûr que certaines personnes ont même pleuré à la fin de Guardians of Galaxy lorsque le Groot à voix Diesel s’est sacrifié. Vous obtenez l’image. Et en mettant tout cela de côté, je dirais qu’il y a une douzaine de moments dans la franchise Fast & Furious à eux seuls qui terminent la liste des meilleurs moments cinématographiques.

Ne vous méprenez pas, j’ai vraiment pleuré à la fin de Furious 7. Je pense juste que la caractérisation de Diesel peut être légèrement décalée dans ce cas.

