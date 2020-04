La fin de la guerre des mondes expliquée – Comment l’adaptation de H.G. Wells met en place la saison 2 – HITC

La guerre des mondes de Fox est arrivée à une conclusion qui fait grincer la tête, mais que signifie la fin?

La guerre des mondes de H.G. Wells a été l’une des histoires de science-fiction les plus aimées et les plus recréées de l’histoire.

Nous avons eu plusieurs dramatiques radiophoniques, une multitude de films et un nombre infini de séries télévisées.

En 2019 et 2020, nous n’avons pas eu une mais deux tentatives pour recréer la tristement célèbre histoire d’invasion extraterrestre.

La BBC a publié son adaptation tant décriée en novembre 2019 et maintenant, en avril 2020, la version Fox et Canal vient de se terminer ici au Royaume-Uni et a reçu une réponse tout aussi mitigée.

Cela est dû en partie à la fin ambiguë de la série, mais il y a en fait une très bonne raison pour laquelle l’épisode 8 vous laisse en vouloir plus.

Guerre des mondes sur Fox

Après son arrivée en France en octobre 2019, la version dirigée par Howard Overman a commencé à être diffusée au Royaume-Uni le 5 mars, avec des épisodes diffusés chaque semaine sur Fox.

La prémisse générale de la série est similaire à l’histoire originale de H.G. Wells, en ce sens que les extraterrestres envahissent la terre et cherchent à anéantir l’humanité, mais la façon dont cette série aborde l’histoire dans son ensemble est très différente de sa source.

Après le premier contact avec une race extraterrestre inconnue, presque toute l’humanité est anéantie car les extraterrestres se révèlent plus hostiles que prévu. Cela laisse une poignée de survivants essayant de rester en vie, de commencer à se reconstruire et de mener le combat contre les envahisseurs extraterrestres.

Le huitième et dernier épisode de War of the Worlds est arrivé le 16 avril ici au Royaume-Uni et il est sûr de dire que ce n’est pas lié comme les fans l’auraient souhaité.

Fin expliquée

La finale de la saison 1 de War of the Worlds a vu l’humanité tirer son premier véritable coup de représailles contre les envahisseurs extraterrestres lorsque le dispositif d’émission de fréquence de Catherine provoque le dysfonctionnement des envahisseurs métalliques.

Pendant ce temps, Emily et Kariem partent à la recherche des extraterrestres alors qu’Emily veut en savoir plus sur sa connexion inexpliquée avec les créatures et avec le personnage, Sacha, qui semble également lié aux extraterrestres.

Dans leurs aventures de l’épisode 8, Emily et Kariem découvrent ce qui semble être un vaisseau spatial extraterrestre et s’aventurent à bord, mais n’ont pas vraiment donné les réponses qu’elles recherchent.

La fin trop ambiguë de l’épisode 8 ne donne presque rien et ne peut signifier qu’une chose, que les fans devront écouter la saison 2 quand elle arrivera finalement car cette histoire pourrait bien continuer pendant un certain temps.

Les fans réagissent à l’adaptation de Canal et Fox

Comme l’adaptation de la BBC, la version Fox et Canal de War of the Worlds a reçu une réaction mitigée, principalement grâce à son rythme lent et à sa conclusion ambiguë.

La réaction peut être vue sur les réseaux sociaux où les fans ont à la fois félicité et critiqué la série.

Un fan sur Twitter a écrit: «Il suffit de terminer la série 1 de Fox / Canal de« War of the Worlds ». Cela crée vraiment plus de questions que de réponses. Je suis tellement content qu’il ait été renouvelé pour la série 2. “

Alors qu’un autre téléspectateur a ajouté: “La série Fox de War of the Worlds est vraiment bonne, bien que je ne sache pas pourquoi on l’appelle War of the Worlds à cause d’une invasion extraterrestre, il n’y a aucune similitude entre cela et le livre”

Et enfin, ce fan, toujours hanté par la version de la BBC, a commenté: «Essayer de persévérer avec la série« War of the Worlds »de Fox: cela ressemble à une mauvaise copie de« The Walking Dead », mais au lieu de zombies (ou de personnages que vous se soucient) il a des extraterrestres (qui ressemblent à un finaliste dans «Robot Wars»). Ce n’est pas aussi horrible que la version BBC… “

L’épisode 8 de War of the Worlds est arrivé sur Fox ici au Royaume-Uni le 16 avril.

Dans d’autres nouvelles, la saison 2 de Breeders est-elle confirmée? La série Sky One touche la corde sensible!