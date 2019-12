La fin de la reconstruction d'Evangelion a déjà une date de première

Khara, le studio de Hideaki Anno (qu'il a formé après avoir quitté Gainax), se prépare pour la grande finale de Rebuild of Evangelion, la suite de remake de Neon Genesis Evangelion. En raison des problèmes d'Anno avec Gainax et du manque de budget, le quatrième film a été beaucoup retardé, mais on connaît enfin précisément la date de sortie de Evangelion 3.0 + 1.0.

Bien que, depuis l'annonce de la sortie du quatrième film de Rebuild of Evangelion, il a été annoncé qu'il sortirait en 2020, et peu de temps après avoir confirmé que nous le verrions au milieu de l'année, nous savons maintenant que La première au Japon aura lieu le 27 juin 2020. L'information a été confirmée par le site officiel d'Evangelion, qui a mis à jour l'affiche du film avec la date de sortie.

Comme dans les trois parties précédentes, ce dernier opus présentera une version alternative des combats entre les EVA et les anges, en plus du plan d'instrumentation des humains. Comme prévu, la bande est écrite et réalisée par Hideaki Anno.

(Khara)

Si vous mourez d'envie de regarder le film, rappelez-vous que vous pouvez regarder les 10 premières minutes d'Evangelion 3.0 + 1.0, grâce à une avancée qui a été lancée à l'international il y a quelques mois. Nous espérons que, comme cela s'est produit avec d'autres sorties importantes d'anime, une chaîne de cinéma mexicaine décide d'apporter la bande pour une sortie commerciale.

La nouvelle saga d'Evangelion a commencé en 2007 avec Evangelion: 1.0 You Are (Not) Alone, suivie par Evangelion: 2.0 You Can (Not) Advance en 2009 puis Evangelion: 3.0 You Can (Not) Redo en 2012. Avec cela, après Sur 10 ans de la première partie de Rebuild of Evangelion, nous connaîtrons enfin la conclusion de l'histoire Êtes-vous plus excité que Star Wars IX?

