“La fin de ‘Lost’ est choquante et profonde”

Le paysage audiovisuel est de plus en plus international. Les barrières entre les pays ont été complètement brisées et c’est qu’aujourd’hui il y a peu de productions qui tournent autour du monde et qui ont des followers aux quatre coins de la planète. Précisément, la fiction espagnole vit à l’une de ses meilleures étapes en raison de ce changement de modèle. Des fictions comme «La Casa de Papel», «Vis a vis», «Velvet» ou «Las chicas del cable» sont un véritable succès en dehors de l’Espagne. Pour lui Il n’est pas surprenant que des chaînes comme Antena 3 aient désormais opté pour des projets avec une vision clairement internationale, comme avec «Lost».

Juan Messier dans ‘Lost’

La plupart de l’intrigue de fiction créée par Natxo López qu’Antena 3 se déroule à Bogotá, une grande partie de son tournage a été développée précisément en Colombie, avec des acteurs locaux. Parmi eux se distingue Juan Messier, qui se met à la place de Cruz machiavélique, le chef prisonnier de La Brecha. FormulaTV a pu discuter avec cet important acteur colombien que nous avons vu dans d’autres fictions réussies telles que «Narcos», «General Naranjo» ou «Secrets of Paradise». L’interprète nous donne les clés de la série Atresmedia, analyse son rôle dans ce projet et fait le point sur son parcours professionnel, en plus d’apprécier l’évolution du modèle télévisuel international.

Comment vivez-vous la diffusion de «Lost» en Espagne?

Très bien la vérité. Est-ce que j’ai une relation spéciale avec l’Espagne, de très “mauvaises” choses m’arrivent dans votre pays. Par exemple, lorsque j’étais à Valence pour enregistrer “Lost”, j’avais déjà tourné une autre série avant que ce ne soit “Mafia Dolls 2”. Eh bien, en Espagne, ils m’ont arrêté dans la rue et m’ont demandé des photos pour cette série. Je n’ai jamais imaginé qu’il était vu en Espagne et à moins qu’il n’ait cette répercussion. De même, maintenant avec «Lost», il y a beaucoup de gens d’Espagne qui m’ont écrit sur les réseaux sociaux en relation avec la série et mon personnage.

Comment le rôle de Cruz dans «Lost» vous est-il venu?

J’ai eu la première approche grâce à Monica Molero, ma représentante en Colombie. Elle m’a dit qu’elle avait le casting d’une série espagnole mais je n’aurais jamais imaginé qu’elle serait enregistrée en Colombie et en Espagne en même temps. Quand je suis allé à l’audition, j’avais les cheveux longs, et c’est pourquoi j’ai parlé au réalisateur et lui ai dit que je ferais ce personnage avec des cheveux totalement rasés et des défauts dans la maison. Quelques jours plus tard, ils m’ont donné le journal et ils m’ont annoncé que nous allions aller en Espagne pendant un mois et demi pour enregistrer, c’était une joie. De plus, le personnage est complètement tombé amoureux de moi, c’était un coup de foudre fascinant.

J’ai gagné 10 kilos pour mon personnage dans ‘Lost’

Vous avez surtout incarné des personnages galants tout au long de votre carrière, mais avez récemment enchaîné plusieurs méchants. Aimez-vous mieux ce type de papier?

Si je suis sincère, j’aime faire des personnages antagonistes et mauvais et j’aime les approcher de leur côté le plus humain. J’étudie leur conflit, ce qui les éloigne de l’intérieur et des tristes, ce dont ils ont peur … Je les étudie en détail. Dernièrement je ne fais qu’antagoniste et me fascine vraiment.

Comment vous êtes-vous préparé à incarner Cruz dans «Lost»?

Quand la série allait être filmée, j’avais fini d’enregistrer une série en Colombie et j’étais à 82 kilos et je mesurais 1,86; c’est-à-dire qu’il était très maigre. Au lieu de cela, Cruz devait être un personnage imposant et fort, qui avait été principalement dans une prison et était le chef de cet endroit. Par conséquent, en termes de partie physique, j’ai gagné environ 9 à 10 kilos au total. En parallèle, en Espagne, j’avais une lentille spéciale qui occupait tout mon œil et je l’ai mise pour prétendre que j’avais cet œil mort. C’était très difficile d’enregistrer avec ça parce que toutes les trois heures, l’équipe de production devait enlever celle qui était lente, enlever tout le maquillage pour oxygéner l’œil, puis le remettre en place et mettre encore trois heures de maquillage plus tard.

Quant à la personnalité du personnage, pour le préparer, je parlais également à des gens qui ressemblaient à Cruz, qui avaient eu une vie similaire, qui avaient commis des crimes et avaient soudainement cessé de le faire. Il voulait savoir comment ils se sentaient, ce qu’ils avaient pensé et ressenti au cours de leur vie.

Une partie du tournage a eu lieu à Valence, loin de votre Colombie natale. Comment se sont passés les enregistrements avec l’équipe espagnole?

La première chose que je peux vous dire, c’est que je suis tombé amoureux de l’Espagne, c’est un endroit fantastique. Il est curieux que lorsque j’allais me promener à Valence, j’ai ressenti la nostalgie de quelqu’un quand il revient dans un endroit où il a passé beaucoup de temps mais à la place je n’y étais jamais encore allé, c’était très rare et spécial. Mais je dois dire que je suis tombé amoureux de la ville et du pays en général. L’équipe technique m’a conquis, les réalisateurs qui ont été fascinants … De plus, j’ai eu une très belle relation professionnelle avec Daniel Grao. C’est un grand acteur et nous travaillons très bien ensemble. Pendant tout le tournage, je me suis fait beaucoup d’amis en somme, je me suis senti complètement chez moi.

«Perdu»

La façon de travailler est-elle très différente de la Colombie?

Non, c’est très similaire. Au final, tourner une série ou un film partout dans le monde est similaire, nous avons un langage universel. Même si je crois que tout dépend beaucoup de la sensibilité du réalisateur et de l’équipe qui vous entoure. La seule chose que j’ai remarquée différemment était le type de plans utilisés dans «Lost», le visage beaucoup plus court et fermé. C’étaient des avions que je n’avais jamais utilisés de ma vie mais qui se sont avérés beaux, je les ai adorés car ils vous rapprochent du personnage en tant que spectateur.

Quant à «Lost», pensez-vous que c’est une série difficile pour le spectateur?

Ce que je pense, c’est que cela reflète des réalités qui ne reçoivent généralement pas trop. Dites quelque chose qui se produit chaque jour dans de nombreux endroits de la planète. Ici en Colombie, par exemple, ce n’est pas un secret qu’il y a des enlèvements, des extorsions, des menaces … à la fois des ajustements de pouvoir et des comptes, par exemple. Ce qui a été fait avec ‘Lost’ et avec beaucoup d’autres séries, c’est d’exposer cette réalité, de la faire connaître au public, au spectateur. C’est une série qui est peut-être difficile mais qui parle d’une réalité latente.

Comment définiriez-vous Cruz, votre personnage?

Cruz est un gars qui n’a pas choisi le mode de vie qui l’a touché et est fatigué de blesser et précisément, c’est pourquoi il finit par réaliser Antonio, alors il commence à l’aider, à le défendre et à lui donner des informations sur la fille. Cruz est un méchant mais avec des sentiments, c’est un méchant de force majeure dont les sentiments sont toujours en plein essor. De plus, c’est un personnage à qui j’ai construit une histoire bien plus ancienne que ce que l’on voit dans la série. Quand il avait 9 ans, il a perdu ses parents et a dû avancer fortement, alors il s’est enrôlé dans l’armée et quand il est parti, il a été recruté par les trafiquants de drogue et s’est mis à son service. Il l’a fait comme mode de vie.

«Lost» capture des réalités qui n’entrent généralement pas

C’est gratifiant de jouer un méchant qui a tant de “couches”, non?

Bien sûr, car à partir de cela, vous pouvez construire beaucoup de choses que vous verrez plus tard chapitre par chapitre. Derrière ses gestes, sa façon de parler … il y a bien plus. Tout a une charge émotionnelle très forte et puissante.

Avec l’aide qu’il donne à Antonio, nous voyons son point le plus humain, non?

À l’heure, oui. En regardant les épisodes, nous découvrirons pourquoi cela se produit. Mais il est clair que Cruz admire le courage d’Antonio pour atteindre sa fille.

Malgré cette aide à Antonio, pour Cruz sa priorité sera toujours de se sauver?

Jusqu’à présent, nous avions vu que Cruz a aidé Antonio mais toujours en considérant que cela ne l’a pas affecté, mais maintenant il y aura certaines choses qui se passeront à La Gap qu’il ne pourra pas contrôler et qui l’affecteront directement. Dans cette prison, il y a des oreilles partout et Cruz bien qu’il pense qu’il n’a pas d’amis à l’intérieur et qu’il s’en rendra compte. Tout peut se retourner contre Cruz.

Une guerre de Quitombo contre Cruz arrive, non?

À son époque, Cruz travaillait pour Quitombo, mais il fut un temps où il devenait plus fort, il avait beaucoup de pouvoir et Quitombo n’aimait pas ça du tout. Jusqu’à présent, ils avaient réalisé que “parmi les pompiers, nous ne marchons pas sur le tuyau”, mais maintenant Quitombo n’aura aucun problème à envoyer Cruz tuer, mettant fin à ce danger.

À La Brecha, la plupart des scènes de Cruz sont développées. Comment était le tournage à cet endroit?

Les gens avec qui j’ai enregistré les scènes de La Brecha sont ma famille, je me sentais chez moi avec eux. Le personnel de support, les techniciens du son, l’équipe technique … sont des personnes avec qui j’ai partagé beaucoup de temps tout au long de ma carrière, ils savent comment j’aime travailler et ce dont j’ai besoin. Pour moi, cela a été très important, un mysticisme très positif a été créé sur le plateau. Quant aux comédiens, avec tous les Espagnols une situation très positive s’est également générée car ils sont passionnés par leur travail, engagés et perfectionnistes.

Juan Messier dans “La gloire de Lucho”

L’un des principaux problèmes dont s’occupe «Lost» est la perte d’une fille. Vous êtes père, comment affronteriez-vous quelque chose d’aussi dur que cela?

Le niveau de l’histoire de ‘Lost’ est très élevé, c’est une histoire qui frappe fort et qui fait réfléchir à tout moment. Par exemple, j’ai quatre enfants et c’est pourquoi quand j’ai vu un personnage comme Daniel Grao devant moi, cela m’a empêché de ne pas bouger. Cela fait beaucoup de réflexion sur le sujet.

Comment définiriez-vous la fin de la série? Est-il vrai que deux finales ont été enregistrées?

Oui, deux fins ont été enregistrées et les deux sont très bonnes. La définition des deux est «wow». Choquant et profond et avec les deux, vous réalisez que vous ne savez rien de la vie et que tout peut être changé en une seconde. Vous vous rendez compte que la vie vous réserve de nombreuses surprises lorsque vous vous y attendez le moins.

Au-delà de «Lost», nous vous avons vu réussir dans le passé avec d’autres fictions comme «Narcos». Comment était-ce de faire partie d’un projet important comme celui-ci?

C’était un défi complet. C’est une série que nous avons tournée en anglais et bien que je la parle, je n’avais jamais tourné dans cette langue, c’est donc devenu un vrai défi dans ma carrière. Quant au tournage, c’était comme à Hollywood. La production, le décor, les acteurs … tout était impressionnant, ils n’épargnent rien, ni temps ni argent. Un exemple est dans le tournage d’un plan de série, une scène unique dans laquelle j’ai dû décider si cela m’a pris la vie ou non. C’était une seule scène; Et bien, je l’ai enregistré de 16h00 à 23h45, un seul coup. Imaginez si avec un avion cela prenait si longtemps, à quel point tout était prudent. En tant qu’acteur, c’est quelque chose de merveilleux, de beau … cela garantit que le travail est parfait.

Les frontières de la télévision se brisent

Nous vous avons également vu dans «Captain Naranjo», qui en Espagne est diffusé via FOX. De quoi te souviens-tu d’avoir gardé la série?

Dans cette série, j’incarnais un autre antagoniste, c’était un personnage qui avait des intérêts différents pour bien faire les choses et qui n’hésitait pas à compliquer les choses pour Naranjo. C’était une histoire très puissante qui reflétait certainement ce qui s’était passé à l’époque en Colombie.

Beaucoup de vos projets sont vus dans le monde entier. Les frontières de la télévision ont-elles été brisées?

Oui, et c’était ce que nous voulions de tout. Maintenant, grâce aux plates-formes et à travers des séries comme «Lost», les acteurs du monde entier peuvent participer à des productions de tous les pays, c’est quelque chose de fantastique. Je pense que les frontières sont définitivement brisées.

Quels projets affrontez-vous en 2020?

Je participerai à une série avec Carlos Vives. C’est une histoire très locale, très colombienne qui, j’en suis sûr, fera le tour du monde avec Netflix. De plus, je termine le tournage de la série ‘El Cartel’ où je joue un militaire avec peu de scrupules. De plus, dans le cadre de mes projets, je dois aller en Espagne dans quelques mois pendant un certain temps.

